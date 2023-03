.Publicidad.

El tema del divorcio de Shakira y Piqué, aunque ya fue hace bastante tiempo, volvió a tomar fuerza después de la entrevista que la colombiana tuvo con un medio mexicano, además del éxito que lanzó con Karol G, en el que no se guardó nada en contra el exfutbolista. Todo el mundo ha tenido que ver con la situación, e incluso los mismos periodistas de ESPN, Faustino Asprilla, Melissa Martínez y Liche Durán, no han sido ajenos a las opiniones sobre la separación.

Y es que en el último video que se hizo viral sobre los tres colegas, se armó toda una discusión en torno a Gerard Piqué. Mientras Faustino Asprilla defendió al exjugador español y hasta declaró que era su ídolo, sus compañeras de ESPN le pidieron que por favor no hablara sobre relaciones de pareja, ya que él nunca se había casado.

"Usted no puede hablar de relaciones sentimentales y menos de matrimonio" le dijeron Melissa Martínez y Liche Durán, a lo que el Tino respondió de forma magistral "Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él" dijo mientras señalaba a Víctor Hugo Aristizábal.

Sin embargo, sus compañeras de ESPN siguieron pidiéndole que dejara de hablar de las relaciones de los demás y que no tenia derecho a opinar porque no tenía relaciones serías o con propósito. "Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar" le dijeron.

Aun así, el Tino prestó poca atención a las palabras de sus colegas y siguió, de manera jocosa, alabando a Piqué "Así de fácil es la vida, va pa' afuera y viene otra" refiriéndose a la separación.

Hay que recordar que el exjugador colombiano estuvo casado con Catalina Cortes, y de esa relación tuvo a su primer y único hijo, Santiago Asprilla, quien se ha dedicado al futbol en Estados Unidos.