Aunque James Rodríguez está viviendo uno de sus mejores momentos en el Olympiacos de Grecia, varios de sus seguidores no han dejado de enviarle mensajes para que llegue al futbol brasileño. El fichaje de Marcelo, uno de sus compañeros en el Real Madrid y en el equipo griego, al Fluminense, suscitó el deseo de los fanáticos de contar con los servicios del 10 en el futbol carioca, a tal punto que rumores sobre un posible fichaje han salido a la luz.

Y es que hay que recordar que cuando James Rodríguez estaba buscando equipo para salir del Al-Rayyan de Catar, el fútbol brasileño sonó bastante como uno de sus posibles destinos. Allí, equipos como el Botafogo mostraron su interés; pero el 10 finalmente se decantó por volver a Europa y firmar con el Olympiacos, una decisión que, a día de hoy, ha sido una de las mejores para su carrera profesional, ya que allí a vuelto a tener la regularidad que había perdido al salir del Real Madrid.

| Vea también: Sí ganará mas que Teo: se reveló el astronómico salario de Linda Caicedo en el Real Madrid

Aun así, los fanáticos brasileños no pierden la esperanza de tener a un jugador de la calidad de James Rodríguez, y en una de la publicaciones sobre la llegada de Marcelo, le dejaron un recado al colombiano. "Ven tu también" "Ven, crack" o "¿No quieres venir, James?" fueron algunos de los mensajes.

Olha aí o comentário do James Rodríguez e vocês aí achando que não existe possibilidade do James Rodríguez fechar com o Fluminense. pic.twitter.com/73EcoatPB6

— 𝑮𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑪𝒂𝒏𝒐 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆 (@GermanCanoDepre) February 26, 2023