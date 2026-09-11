- Las2orillas en el Top 5 de los portales nativos elegidos por los líderes de opinión para informarse

El informe anual de Cifras & Conceptos ubicó el portal fundado hace 13 años y dirigido por María Elvira Bonilla en el cuarto puesto entre los más leídos en Colombia

La más reciente entrega del Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos, en su decimoctava edición, ratificó el peso del periodismo independiente e incluyente en la agenda pública nacional. En la medición de lectura y consulta de medios nativos digitales, Las2orillas se ubicó dentro del Top 5 nacional, alcanzando la cuarta posición como uno de los espacios informativos indispensables para los tomadores de decisiones. El portal Las2orillas fue fundado hace 13 años por un grupo de periodistas que se propusieron construir una alternativa de periodismo informativo de interés general y desde su fundación ha estado dirigido por la veterana periodista María Elvira Bonilla.

El estudio, dirigido por el analista e investigador. César Caballero, consultó a 1.424 líderes de opinión entre los que figuran académicos, políticos, directivos del sector privado, representantes de organizaciones sociales y creadores de contenido. Los resultados revelan una clara preferencia por los portales nativos que profundizan en el análisis desde una visión crítica institucional y el cubrimiento desde las regiones.

Consolidación entre las audiencias influyentes

En la categoría de medios nativos digitales, Las2orillas obtuvo un 3% de preferencia directa entre los encuestados. Esta cifra ubica al portal en el cuarto lugar nacional, compartiendo el espectro de influencia junto a referentes de la comunicación digital como La Silla Vacía, Cambio y Razón Pública. Por debajo de nuestra plataforma quedaron ubicados otros espacios reconocidos como Valora Analitik, Vorágine, Pulzo, Revista Raya y Cuestión Pública.

Adicionalmente, en la medición general de páginas web, donde compiten grandes plataformas de tradición impresa y cadenas internacionales. Las2orillas también mantuvo presencia en los encuestados.

Este logro responde a un trabajo continuo por mantener la pluralidad de miradas, descentralizar la información e integrar la opinión ciudadana dentro de los debates de la coyuntura nacional. La presencia constante en este listado resalta la capacidad de influir en sectores clave sin perder la independencia ni el carácter colaborativo que define nuestra propuesta editorial.

Un periodismo con enfoque regional y diverso

El Panel de Opinión no es una consulta masiva tradicional; se trata de una radiografía técnica sobre las fuentes y hábitos de información de quienes inciden en el rumbo social, económico y legislativo del país. Que Las2orillas se mantenga entre las alternativas predilectas de esta audiencia confirma que el análisis crítico y la narración de historias regionales continúan siendo altamente valorados.

Desde nuestra fundación, la promesa ha sido conectar las realidades de los territorios con las grandes discusiones del poder central. Aparecer de manera recurrente en el universo de medios nativos más leídos por la dirigencia colombiana nos compromete a seguir fortaleciendo la rigurosidad, la transparencia y el debate abierto.

Agradecemos a nuestra comunidad de lectores, a los colaboradores, columnistas y analistas que día a día nutren nuestras páginas con análisis profundos y perspectivas diversas. Este reconocimiento en el Panel de Opinión 2026 de Cifras & Conceptos es un impulso para continuar ofreciendo todas las historias, todas las miradas y desde todos los rincones.

Un panorama nacional sobre instituciones, educación y regiones

Más allá del ámbito mediático, el estudio de Cifras & Conceptos arrojó una radiografía detallada sobre las percepciones y preocupaciones actuales en el país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil logró un hito histórico al conseguir la segunda institución nacional con mayor nivel de confianza entre los líderes de opinión de Colombia.

En materia de confianza institucional, el Banco de la República encabeza el listado con un puntaje de 80 sobre 100, seguido por la Registraduría Nacional con 78, mientras que la Presidencia de la República obtuvo un 44 y el Congreso un 48. Por su parte, el DANE (59) y el Ministerio de Agricultura (55) destacaron como las entidades mejor evaluadas del Ejecutivo.

En el sector educativo, el 47% de los líderes señaló a la desigualdad entre regiones como el principal obstáculo del sistema colombiano, mientras que un 43% apuntó a la baja calidad educativa. Asimismo, en la evaluación regional, la gestión del gobernador del Huila (68) y la del alcalde de Manizales (72) fueron calificadas como las mejores de sus respectivas categorías.

Aparecer de manera recurrente en el universo de medios nativos más leídos por la dirigencia colombiana nos compromete a seguir fortaleciendo la rigurosidad, la transparencia y el debate abierto sobre estas realidades. Agradecemos a nuestra comunidad de lectores, colaboradores y analistas que día a día nutren nuestras páginas con análisis profundos y perspectivas diversas.

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