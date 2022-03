Las verdaderas razones por las que cancelaron el Jamming

Los rumores comenzaron desde hace dos semanas cuando, súbitamente, el grupo norteamericano Black eyed peace, decidió declinar su invitación al Jamming 2022 que, hasta ese momento, estaba decidido a cumplir su gran meta de hacer un mega evento en Playa Hawaii, un lugar que podría cubrir las necesidades de 300 mil personas en tres dias de fiesta.

Pero las señales se veían venir desde hace rato y aunque los organizadores quieran sacar excusas como que a los grupos que iban a participar les había dado COVID o que el aeropuerto de Ibagué no tenía la capacidad para recibir vuelos charters.

Este hilo cuenta las verdaderas razones de una tragedia anunciada:

1. Desde el primer momento que empezaron a llamar artistas para la versión que no se pudo hacer por el Covid, no entregaron los anticipos correspondientes al 50% de la totalidad del valor del show.

2. Debido a esa cancelación por Covid, muchos artistas tuvieron que regresar parte del dinero y otros no, porque no se especificaba en el contrato (era más que todo obrar por buena fe)

3. En esta nueva versión con poco presupuesto empezaron a llamar la atención de la gente con artistas a diestra y siniestra. En muchos casos no habían ni contactado al artista pero como había dicho que sí a la versión anterior pues lo asumieron. Este fue el primer gran error.

4. Las boletas que habían vendido para el festival anterior estaban muchísimo más baratas que para esta versión. Mucha gente se quedó con ella, esperanzados que si iba a realizarse en un futuro no muy lejano. Al momento de confirmar el de este año subieron el precio de todo...

6. LA MUERTE.

7 días antes del festival, la logística no esperó más, les canceló porque no habían recibido más dinero. Los artistas "pequeños" dijeron adiós x lo mismo y los "grandes" empezaron a oler el fracaso. También se salieron. La infraestructura no había sido pagada...

— Mr. Molina (@Davidnorrea) March 18, 2022