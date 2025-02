Las tres razones por las que no puede bajar de peso aunque coma saludable; son errores comunes

Muchas personas llevan una dieta balanceada e intentan tener un cuerpo esbelto, pero no logran perder un kilo. Un médico lo explica

Una de las principales problemáticas de las personas es bajar de peso, algunos recurren a dietas extremas o soluciones rápidas que son difíciles de mantener. Eso puede generar el famoso efecto rebote. Además, la vida cotidiana puede dificultar que se cumpla un régimen saludable. Según expertos, debido a todos estos factores se puede crear una barrera psicológica y física, entre otras razones por las que alguien no puede bajar de peso. Sin embargo, un médico dijo cuáles son las más comunes y cómo solucionarlo.

Para nadie es un secreto que para bajar de peso se recomienda tener una dieta nutritiva y hacer actividad física regular. Donde incluya alimentos frescos y naturales, como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, evitando los procesados y azúcares añadidos. Además de ejercitarse caminando, nadando o haciendo entrenamientos de fuerza. Eso sí, poniéndose metas realistas y sostenibles para evitar frustraciones.

Razones por las que no puede bajar de peso según los médicos

El médico internista y creador de contenido Rawdy Reales dio tres razones muy específicas por las que, aunque alguien coma sano, no logra bajar de peso:

1. No está durmiendo bien en la noche, de 7 a 8 horas, despertando y sintiendo que descansó. Esto puede hacer incluso que gane peso.

2. Está comiendo después de las 7 de la noche, en la noche los intestinos se preparan para descansar, así que la digestión no se hará de forma adecuada y así no podrá bajar de peso.

3. No está tomando suficiente agua, al estar deshidratado no tiene un buen funcionamiento de los intestinos, por lo que no tendrá una digestión adecuada. Tiene riesgo incluso de subir de peso.

