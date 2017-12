Las tres del tintero

URIBE NO SABE PERDER NI GANAR TAMPOCO

La actitud adoptada al final de la semana por el expresidente Uribe al impugnar la tutela que lo obligó (y cumplió) a rectificar lo dicho sobre el periodista Samper, es clásica de quien no sabe perder y muy repetida a lo largo de su vida pública. Pero como tampoco sabe ganar porque el 2 de octubre cuando ganó el No del plebiscito finalmente lo negoció por nada y cuando ganó en 2002 el primer mandato tan sobradamente no fue capaz de convocar una constituyente para estructurar el país a su modo, hace pensar que esa sea la razón por la cual el líder de por lo menos medio país tiene inconformes a muchos de sus seguidores, aún a los más fanáticos.

LA PAREJA EMBARAZADA DEL ICFES

Para quienes como yo no pertenecemos a la generación del dedo pulgar, y marcamos todavía el smart con el índice, resulta novedosa la interpretación que se ha dado al alegato de la directora del Icfes, Ximena Dueñas, quien consiguió permanecer en el puesto porque su pareja está embarazada. Aunque sabíamos que los matrimonios entre parejas del mismo sexo otorgan idénticos privilegios que a los de heterosexuales, sería la primera vez que esto se consigue respetar en el país.

LA POLICIA DESPRESTIGIADA Y NIETO PENDEJIANDO

Esta semana la Policía ha pasado una de sus mayores vergüenzas y caído a lo más hondo del desprestigio cuando la Fiscalía demostró que un coronel subcomandante de la Policía Bogotá, un teniente coronel, un mayor y 11 patrulleros estuvieron involucrados en el miserable crimen del profesor Ocampo, del Colegio Lacordaire de Cali en 2013. Para el general Nieto, eso como que no significó nada y quizás para construir otro punto de mira, dictó una orden interna a todos los 190 000 policías en el sentido de ellos no podrán volverse a referir a las disidencias de las Farc sino que deben ser mencionadas como “CRIMEN ORGANIZADO RESIDUAL DE LAS FARC” ( ¡para enmarcarlo!)

