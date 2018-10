Las tres del tintero

NUEVO ALBOROTO: LAS MOTOS DE LOS POBRES PAGARÁN PEAJE

Publicidad

En el Congreso de la República dan por descontado que el vilipendiado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla propondrá dentro del demorado proyecto de Ley de Financiamiento, (con el que pretenden vestir otra reforma tributaria contra los colombianos), el cobro de peaje para las motos en las carreteras colombianas. Como será muy difícil hacerlo por categorías y todas tienen 2 ejes, pagarán lo mismo las Harley que las Auteco. Lo que si será imposible es calcular la renta que eso producirá al fisco porque no hay censos de cuantas motos pasan hoy en día por los peajes ni cuántos colombianos se trasladan diariamente a sus trabajos por las carreteras. Será un impuesto a ojo que acarreará una protesta masiva del ya sufrido ciudadano de estratos 1 a 3, los menos ricos de Colombia, de donde se sabe que provienen el 80 % de los propietarios de motos en el país.

CÓMO SOLUCIONÓ UN PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LO DE LOS CELULARES EN CLASE

El profesor Juan Gabriel Gómez Albarello enfrentó el lio de recibir o no alumnos con celulares en su clase (los que ha prohibido el ministro de Educación en Francia) con la siguiente nota en los programas de los cursos que dicta en la Universidad Nacional:

“El uso de dispositivos electrónicos de almacenaje y transmisión de información (portátiles, tablets, celulares, etc) no está permitido en esta clase. Quienes lo hagan, tendrán una evaluación negativa de su participación. La razón es muy sencilla: el grado de distracción de estos dispositivos en quienes los usan y en quienes están en su proximidad es muy alto. La experiencia indica que es mejor una clase en la cual no se prenden esos dispositivos que otra en la que sí lo hacen.”

HAY GOBERNANTES QUE QUIEREN PROYECTARSE CON HEREDEROS EN PRÓXIMAS ELECCIONES

Esta semana renunciaron varios funcionarios de distinto orden para no inhabilitarse y poder ser candidatos a alcaldías y gobernaciones en octubre de 2019. Entre ellos están tres muy dicientes: el gerente del Idea, el Instituto de Desarrollo de Antioquia, accionista mayoritario de Hidroituango, Mauricio Tobón, quien aspira con muchos pergaminos a ser gobernador de los antioqueños. El médico Alex Durán, secretario de Salud de Armitage, quien quiere ser el primer alcalde de Cali nacido en una barriada, la de Alfonso López. Y el habilísimo gerente de la empresa de Aguas de Manizales, Jorge Hernán Mesa, a quien le tocaría reemplazar o continuar más bien la excelente aunque desconcertante labor del alcalde Octavio Cardona que ha gobernado desde el corregimiento de La Cabaña y no desde el tradicional y estirado Club Manizales.