Las tres del tintero

La consulta anticorrupción del 26 de agosto tambalea en su éxito electoral. Como fue planteada a las carreras y cuando se tenían otros objetivos políticos, no solo le va a preguntar su opinión al pueblo colombiano sobre temas que ya están reglados, sino que por la ingenua manera como fue presentada a la opinión pública, terminó siendo apenas la consulta de Claudia y Angélica. Ahora el gobierno bifonte que nos gobierna, habla desde la Casa de Nariño en favor de la consulta y por la voz del expresidente Uribe en el Congreso pregona que la considera innecesaria. Una posibilidad de atacar la corrupción por voluntad general nunca antes se había planteado. Conseguir consenso entre Uribe y Angélica para que las leyes que se discuten pasen a ser engrosadas por lo que falta en la consulta ni es imposible ni podría ser presentado como algo distinto a un verdadero acuerdo patriótico. ¡Ojalá los dos se pongan de acuerdo YA !

MURIÓ LIRA FLOREZ MORENO LA ÚLTIMA

HIJA VIVA DEL POETA JULIO FLÓREZ

En la época en que no se vislumbraban ni las redes sociales ni la masificación de medios, Julio Flórez, haciendo poemas y recitándolos en teatros y balcones, terminó cuestionando a los gobiernos de turno, cantando los verdaderos sentimientos de un pueblo que era, fue y siempre será romántico así ya no se toquen serenatas y los amores no se busquen en las ventanas o en los bailes sino en el tuiter o en el face. Por eso fue tan popular y por eso su matrimonio con Petrona Moreno, una quinceañera de Usiacurí, cuando él ya era un hombre maduró lo supo y entendió el país que lo oía, le repetía sus poemas y le cantaba sus Flores Negras. Esta semana murió en su territorio Lira Flórez Moreno, la última hija viva del poeta que apenas si contaba 2 o 3 años cuando el poeta murió en Usiacurí en 1923. Era la reliquia sobreviviente de un pasado que los youtubers y tuiteros como no se los enseñaron no tienen derecho a olvidarlo.

PRESIDENTE FILIPINO AMENAZA CON MATAR

A 100 POLICIAS CORRUPTOS



Cuando se leen las amenazas de muerte que el presidente de Flipinas hiciera en uno de sus salones del palacio de Manila frente a 100 policías acusados de corrupción a quienes convocó a su presencia antes de ser llevados a juicio, uno piensa no solo en que la policía se volvió corrupta en toda parte del mundo, en las películas de Holywood y en la series de Netflix sino que no han encontrado el remedio para impedirlo. Colombia no ha podido con ese flagelo. El Código de Policía se volvió la tentación permanente para conseguir un sobresueldo adicional a quien pretende, con el poder que otorga el ir vestido de uniforme, hacer cumplir la ley. Las bandas criminales quieren contar siempre con policías y los generales insiste en seguir educando policías en sus escuelas con métodos respaldados en la Ley del Avispado.