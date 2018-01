Las tres del tintero de Gardeazábal

EL FRACASO DE LAS CORRIDAS

Los antitaurinos no tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Las corridas de toros de Cali y Manizales mostraron la profundidad del hueco donde han caído. Cali, con la ilusión de un tipo joven, Alfonso Otoya trajo los toreros más caros del momento y no pudo llenar plaza ni un solo día, lo que le arroja una vez más pérdidas irreparables. Y en Manizales los carteles resultaron tan pero tan pobres que si no hubiese sido por los toros las pocas personas que fueron se habrían salido. Tienen que convencerse, a las corridas de toros les pasó lo mismo que a las carreras de caballos, no hay quien las vea.

CADA VEZ SE PARECE MÁS A HITLER

Mientras recoge réditos a montones con sus medidas tributarias y la economía gringa se despierta y vuelve a crecer, el señor Trump hace esfuerzos de todo tipo por parecerse a Hitler. Su calificación como hueco de mierda para Haití, El Salvador y dizque Nicaragua delante de un grupo de senadores republicanos asombrados, indica muy a las claras que el libro que escribieron sobre él por estos días se quedó corto. Que Trump cabalgando sobre el éxito económico va a aplicar sus ímpetus racistas y perseguirá a los negros y a los pobres y seguirá expulsando a los inmigrantes de color o con fragancia a guayaba que insistan en vivir en USA.

LA SEDUCCIÓN INSISTENTE NO ES UN DELITO

La carta pública que la inolvidable actriz Catherine Deneuve y un grupo de más de 100 mujeres francesas del arte, la cultura y el cine han hecho estos días defendiendo la coquetería y la seducción frente a la oleada de puritanismo que los gringos han montado (igual a como en la década del 50 montaron el marcartismo para perseguir a todos los izquierdistas), acusando a diestra y siniestra de acoso sexual, hace pensar que así sea muy insistente y torpe el trabajo de seducción, este no es un delito. Que todos los machos del reino animal que quieren hacer sexo con otra pareja, ya sean pavos reales o seres humanos, muestran sus galas y sus astucias. Habrá discusión para rato, pero no en Colombia.