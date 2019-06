Las tres del tintero

EN COLOMBIA EXISTE UN NUEVO PARAISO FISCAL Y EL CONTRALOR ENMUDECIDO

Luego de los hallazgos hechos por la Contraloría General de la República sobre la telaraña de contratistas que se ha apoderado de los entes territoriales,se ha descubierto, por el caso de Aspressa y los mil millonarios contratos hechos con el municipio de Tuluá, que todas las agremiaciones sindicales prestadoras de servicios generales como la tal Aspressa, están extentas por ley y por una serie de decretos de pagar impuesto de renta, de patrimonio y de timbre y de efectuar el Registro Único Mercantil. En otras palabras, que esas agremiaciones sindicales de cualquier tipo son un verdadero paraíso fiscal. Hasta ahora el Contralor no ha abierto empero ningún proceso sobre esas minas productivas que más de uno, como en Tuluá, están explotando legalmente amparados en el escudo del “contrato sindical”.

ES MEJOR LLAMAR ”TOMBOS” A LA POLICÍA CON UN REGUETEÓN

QUE ENFRENTARSE A BALA

El general Casas, comandante de la Metropolitana de Cali, hizo saber este viernes que demandará por injuria a quienes han compuesto e interpretan en la barriada de Aguablanca de esa ciudad un reguetón donde no solo les vuelven a decir tombos sino que dizque los insultan y, obviamente se ha vuelto de moda en las fiestas del millón de habitantes que residen allí. Me parece exagerado. Cuando las crisis sociales estallan en producciones artísticas y no en enfrentamientos a bala es mejor comprenderlas que perseguirlas.

TRUMP ES EL NUEVO HERODES

El informe presentado por un grupo de abogados gringos que visitaron las sedes de amontonamiento de los menores de edad no acompañados por sus padres y detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos pusieron a vibrar a los medios norteamericanos, a los congresistas de uno y otro partido y, tal vez, a la conciencia estadounidense si el desgaste capitalista y la inhumanidad todavía les permite un saldo. Niños de 2 años sin pañales, a quienes no dejan bañar en 15 dias, mal alimentados, descalzos, como si estuvieran en un campo de concentración, le hicieron ver a los ciudadanos norteamericanos (y a los del mundo donde dejaron destacar la noticia), que Trump es el nuevo Herodes.