Las tres del tintero de Gardeazábal

LA CÁMARA PATROCINA LA ESTUPIDEZ

La Cámara de Representantes aprobó esta semana dentro del paquetón del Plan de Desarrollo, la construcción del puerto de Tribugá. Para los señores representantes no hubo inquietud alguna de que esa obra no solo fuera un atentado miserable contra la ecología universal sino que es una estupidez mayúscula desde donde se la mire. No tiene carretera, no tiene posibilidad de carga y no ayuda en nada a la economía nacional porque con los 3 puertos de Santa Marta, los 3 de Barranquilla/rio Magdalena, los 3 de Cartagena y los 3 de Buenaventura el país está más que servido al punto que todos han registrado estar subutilizados porque no hay carga suficiente.

Publicidad

Publicidad.

CON SOLAMENTE 25 NO SE PUEDE

Independiente de los detalles que se van conociendo en el sentido de que los esfuerzos de Juan Guaidó para derrocar a Maduro estuvieron llenos de maniobras ocultas, de tentaciones inversas y de metas no entendibles para los que vemos desde afuera el espectáculo de enfrentamiento vivido, es indudable que esa gesta tuvo dos grandes lunares. El primero que con solamente 25 soldados ( que ya están asilados en la embajada del Brasil) no se podía dar un golpe de estado ni provocar una reacción en cadena de los otros miles de militares. Y segundo, que la falta de bríos verbales de Guaidó lo mostraron mas que como un presidente derrocando a otro, como un pelele iluso que no tiene verbalización adecuada para hacer sentir su mando. Eso si, hay que reconocerlo, fue capaz de sacar en libertad a Leopoldo López , su jefe político.

EMCALI EN LA PITADORA

Cada vez se conocen mas detalles de las grietas que administrativa y financieramente se están consumiendo a las Empresas Municipales de Cali. La falta de liderazgo de quienes la orientan, el alcalde, el gerente y la junta, no puede ser más palpable. La incapacidad conque han afrontado el problema del servicio de acueducto, la cada vez más abrumadora carga del eterno conflicto obrero-patronal y la falta de entereza conque han manejado el problema de telecomunicaciones y el cable de interconexión, hacen temer a muchos analistas de sus cifras y balances que el derrumbe se puede volver inevitable y solamente la intervención del gobierno nacional podría salvarla.