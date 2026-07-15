- Las toneladas de contrabando de oro hacia Venezuela desangran la economia colombiana

Una investigación de comercio exterior revela cómo el contrabando de oro hacia Venezuela desfalca al país en más de $340.000 millones anuales en regalías

Texto escrito por: María Consuelo Duarte Atuesta

Una alarmante investigación basada en las cifras oficiales de comercio exterior revela cómo las redes criminales dedicadas al contrabando de oro hacia Venezuela golpean sistemáticamente la economía nacional y el medio ambiente colombiano. Esta deja pérdidas anuales estimadas en más de $340.000 millones de pesos colombianos únicamente por concepto de regalías omitidas y compromisos fiscales que no entran al erario público.

El análisis detallado del volumen de exportaciones legales colombianas entre el año 2025 y el primer trimestre del año 2026 saca a la luz un patrón inequívoco del modus operandi de las organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con las denuncias de las principales comercializadoras formales del país, la actividad ilícita se vio forzada a un cese temporal debido al severo cerco marítimo y terrestre implementado por el gobierno de los Estados Unidos en las costas y fronteras venezolanas a finales de 2025, sumado a las fuertes restricciones sobre los vuelos internacionales de dicho país.

Este bloqueo de rutas ilícitas obligó a las mafias a suspender operaciones temporalmente, proporcionando un canal de legalización involuntario: el oro extraído de las tierras colombianas, al no poder ser contrabandeado de forma fluida hacia Venezuela, se vio canalizado a través de los canales autorizados y las comercializadoras formales desde mediados del mes de noviembre de 2025, diciembre de 2025 y todo el primer trimestre del año 2026.

“La desventaja competitiva de las comercializadoras colombianas frente a las organizaciones criminales radica en que, al no tributar absolutamente nada ni registrarse ante las entidades ambientales, estas bandas compran el precioso mineral a precios inflados imposibles de igualar por el comercio formalizado”.

Para validar la gravedad de esta situación, se contrastaron los volúmenes de exportación legal trimestre por trimestre utilizando la base de datos de Legiscomex. La premisa metodológica es clara: el primer trimestre del año 2026 representa un período con una "frontera controlada" y una drástica reducción del contrabando ilegal hacia Venezuela.

Al comparar este bloque limpio frente a los cuatro trimestres del año 2025 (cuando las mafias operaban a su antojo), el salto en las exportaciones legales es estructural: una diferencia promedio de 5 toneladas de oro adicionales registradas de forma legal en un solo trimestre sin contrabando. Las comercializadoras señalan que es matemáticamente ilógico que un país incremente su producción minera formal en 5 o 6 toneladas métricas de la noche a la mañana si no existiera un drenaje masivo previo por canales ilegales.

Cuadro Comparativo de Exportaciones Registradas (Legiscomex)

El siguiente cuadro consolida los datos extraídos de la plataforma de comercio exterior y evidencia la brecha de volumen legal que aparece cuando se debilita temporalmente el contrabando:

Periodo Comparativo Analizado Suma de Cantidad (kg) Suma de Valor FOB (USD) Suma de Valor FOB (COP) Año 2025 - Primer Trimestre (Meses 01, 02, 03) 14.611,30 $981.440.267,69 $4.110.858.034.392,01 Año 2026 - Trimestre Base de Control 19.524,43 $2.311.458.326,24 $8.563.967.867.299,00 AUMENTO NETO EN 2026 (BRECHA) +4.913,13 (4.9t) +$1.330.018.058,55 +$4.453.109.832.906,99 Año 2025 - Segundo Trimestre (Meses 04, 05, 06) 13.011,68 $1.009.324.032,01 $4.234.261.624.721,61 Año 2026 - Trimestre Base de Control 19.524,43 $2.311.458.326,24 $8.563.967.867.299,00 AUMENTO NETO EN 2026 (BRECHA) +6.512,75 (6.5t) +$1.302.134.294,23 +$4.329.706.242.577,39 Año 2025 - Tercer Trimestre (Meses 07, 08, 09) 14.309,60 $1.123.994.648,54 $4.500.194.182.245,56 Año 2026 - Trimestre Base de Control 19.524,43 $2.311.458.326,24 $8.563.967.867.299,00 AUMENTO NETO EN 2026 (BRECHA) +5.214,83 (5.2t) +$1.187.463.677,70 +$4.063.773.685.053,44 Año 2025 - Cuarto Trimestre (Meses 10, 11, 12) 15.081,76 $1.489.650.048,93 $5.685.658.438.862,04 Año 2026 - Trimestre Base de Control 19.524,43 $2.311.458.326,24 $8.563.967.867.299,00 AUMENTO NETO EN 2026 (BRECHA) +4.442,67 (4.4t) +$821.808.277,31 +$2.878.309.428.436,96

Consecuencias Devastadoras y Alerta de Reactivación Actual

La distorsión es insostenible y las alarmas gremiales se han vuelto a encender. A partir de mayo de este año (2026), con la flexibilización y reanudación de los vuelos internacionales desde y hacia el país venezolano y el relajamiento de los controles fronterizos estrictos, los canales del contrabando se han reactivado plenamente. El sector comercial formal advierte que, cuando salgan consolidados los datos del segundo trimestre de 2026, volveremos a presenciar la "desaparición" sistemática de estas 5 toneladas de oro del mercado legal, redireccionadas hacia la clandestinidad criminal.

Este panorama no solo representa un desfalco fiscal a través de la omisión absoluta del pago de regalías, sino que financia directamente la minería criminal fuera de todo radar ambiental. Al operar al margen de las autoridades, el daño ecosistémico sobre los recursos naturales y las fuentes hídricas colombianas es completamente irremediable.

Llamado Urgente a la Acción Institucional

Hacemos un enérgico llamado de urgencia al Gobierno Colombiano, al Ministerio de Minas y Energía, a la DIAN, a la Fiscalía General de la Nación y a las Fuerzas Militares para que intervengan de inmediato los puntos de acopio fronterizos, refuercen la fiscalización de la trazabilidad del mineral y cierren definitivamente este corredor de desfalco que empobrece las arcas públicas del país en beneficio de organizaciones ilegales nacionales e internacionales.

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