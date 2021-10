Las respuestas de Uribe a Petro por propuesta de comprar El Uberrimo

.Publicidad.

Fuertes reacciones provocaron la propuesta del senador y candidato a la presidencia Gustavo Petro cuando dijo que el Estado debería poder comprar las tierras de grandes terratenientes en el país para producir alimentos, haciendo explicito énfasis en el Uberrimo, conocida finca del expresidente Álvaro Uribe ubicada a las afueras de Montería. Rápidamente fue tildado de expropiador por parte de varios sectores políticos y en Twitter marcó rápidamente tendencia.

En la noche del 14 de octubre, Uribe publicó desde su cuenta de Twitter una carta en la que asegura que Petro jamás le había propuesto esta idea estando en el Senado, y lo calificó como una “cobarde incitación a la violencia” contra él y su familia. En dicho documento se leía inicialmente: “Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el país. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150 mil dólares”.

El expresidente también agregó que su hacienda El Ubérrimo tiene “suelos fértiles, con largas sequías e inundaciones. No tiene riego y los acuíferos son salobres lo que impide utilizarlos para riego. Ganadería intensificada en rotaciones, fertilización de pastos, producción de heno y ensilage”.

Sin embargo, por tratarse de un documento Word en Drive, el expresidente editó el comunicado con el pasar de las horas y su nuevo mensaje en respuesta al senador Petro fue distinto:

Alvaro Uribe también compartió un video desde el mismo medio para responderle a Petro:

El señor Petro, la ignorancia productiva y el odio comunista. Mi familia finquera y las violencias pic.twitter.com/btCEzwVpSC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 15, 2021

