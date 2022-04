Las razones por las que los técnicos de Europa detestan a James

.Publicidad.

En el 2019 Karl-Heinz Rummenige, presidente del Bayern, tenía una obsesión: comprar a James Rodríguez. La temporada 2018-2019, en la que fue cedido al club bávaro, fue de éxito para el cucuteño, 11 goles, presencia en asistencias, figuración mediática. El Bayern quería pagar los 60 millones de euros que pedía el Real Madrid por él. Pero a James no le gustó Munich, la ciudad hermosa que llenó de castillos fantásticos Ludwig II a finales del siglo XIX. Le parecía muy calmada, las discos no lo convencían, le parecía fría y quería volver a la juerga de Madrid. Así que él mismo se encarga de rechazar la oferta de los alemanes y se devolvió al Madrid, días antes de que se anunciara el regreso al club merengue de Zidane. Comenzó el descenso a los infiernos de James.

En vez de luchar para convencer al francés James se enranchó, mal encarado, y no quiso entrenar más. Le pidió a su representante, Jorge Méndes, cambiar de aires. Se fue al Everton. Las lesiones, que se han convertido en un tabú, en donde nunca hay claridad sobre ellas, se convirtieron en un martirio. Por cada partido que jugaba se ausentaba por su problema en el gemelo cinco. La salida de Carlo Anceloti y la llegada de Rafa Benítez hicieron irse a James de ese equipo. Debió haber aguantado. Al ego desmesurado se le sumaba a James una falta de ambición, de comer las mandarinas agrias, resistir para ser tenido en cuenta después. Pero no, la cabeza no le da y se fue a un fútbol de exfutbolista como el catarí.

Ahora quiere volver a Europa pero tres clubes -entre los que se cuenta el Milán- le han cerrado la puerta en la cara. James, que vive en otra dimensión, se ha convertido en un problema para los clubes y los técnicos. En este momento no podría pasar un exámen médico por la cicatriz que rodea su lesión y que le impide llegar a su nivel. Además es un tipo que no tiene filtro y que usa las redes sociales para ventirlar interna de sus equipos, esto viola todos los códigos de convivencia.

Por estas razones a James le tocará pensar en regresar a Sudamérica. De pronto a Brasil o esperar que los Char junte sus monedas. Pero el panorama para él no puede ser peor. Ningún club de élite en Europa lo quiere.

