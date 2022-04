Despreciar a Bielsa y escoger a Alfaro: el error que podría costarnos otra eliminación

.Publicidad.

Colombia necesita con urgencia un cambio de frente, una revolución. Después del despido oficial de Reinaldo Rueda -una verguenza que no se haya ido por sus propios medios buscando una indemnización- la Federación empezó ya a ver los proyectos que tienen los aspirantes. Está descartado, así periodistas como Cesar Augusto Londoño o Carlos Antonio Vélez lo promuevan, que el próximo timonel sea colombiano. Por eso las miradas se posan sobre dos aspirantes serios. Uno no tiene trabajo y es el mejor de todas las opciones. Marcelo Bielsa es un tipo al que le gusta atacar, tiene una filosofía de juego definida. Desde que dirigió hace 20 años la Selección Argentina no ha contado con un equipo de peso, por eso no ha ganado mucho. Sin embargo, con lo poco que tenía hizo tres hazañas absolutas, primero clasificar a Chile al mundial de Sudafrica 2010 y llevarlo a octavos, donde perdió con el campeón, España, luego hacer finalista de una copa UEFA al humilde equipo del Atletico de Bilbao y después regresar a la primera cateodría al Leeds United. Su filosofía de juego es atrevida, vistosa, muere con las botas puestas y atacando. Sobre él dijo Guardiola "Si Bielsa tuviera el Barcelona que yo tuve lo sacaría campeón de todo. Si a mi me dieran Leeds United seguiría en segunda".

Hay directivos de la Federación que se han acercado a Marcelo pero no los convence mucho, primero el nivel de exigencia, a Bielsa no le gusta que lo manoseen y segundo el sueldo que sería de 4 millones de euros al año, solo uno más de lo que ganaba Rueda. Entonces tienen una segunda opción, Gustavo Alfaro.

Alfaro, aunque clasificó a Ecuador al mundial, tiene problemas con esa dirigencia y quiere salir a como dé lugar. Ya está muy cercano a llegar a Colombia después del mundial pero recuerden que Alfaro fracasó en Boca, en donde no quiso poner a los colombianos Campuzano, Cardona y Villa. Con Ecuadro fue bastante irregular y no tiene una idea de juego definida. Además el proceso se demoraría más en arrancar porque deben esperar hasta noviembre para que se desvincule con Ecuador después del mundial, con Bielsa arrancaríamos ya.

De estas dos opciones no saldría el reemplazo de Rueda. En las manos de la Federación está empezar la revolución con Bielsa pero es más barato y menos complicado Alfaro. Ya sabemos en qué terminará esta historia, en la peor decisión para nuestro equipo nacional. Lástima que los jugadores no tengan carácter y no influyan en la decisión. Bielsa sería lo mejor para ellos.

