Las producciones del 2024 que pasaron de agache en el rating; Caracol y RCN no tuvieron su mejor año

Ambos canales tuvieron una temporada difícil y varios de sus estrenos no consiguieron los resultados esperados. Estos fueron sus producciones con menor rating

Quedan unos pocos días para que culmine el 2024 y ha sido un año bastante complejo, en diferentes frentes. Incluso, la televisión colombiana se vio afectada, teniendo un rating a lo largo de la temporada, de muchas sorpresas. Es que, el trabajo invertido en cada proyecto era notable; escenarios únicos, historias llamativas y una producción de otro nivel acompañaban cada estreno. Aún así, esto no fue suficiente y lastimosamente, algunas historias no lograron la recepción esperada. Estas fueron las historias que peor rating tuvieron en este 2024, Caracol y RCN sufrieron bastante.

Las producciones de Caracol y RCN que tuvieron el rating más bajo en el año

Como y lo dijimos, el 2024 fue un año complicado para la televisión colombiana. Vimos el fin del Canal 1 como lo conocíamos y varios cambios en algunos de los canales que han mandado en el rating por años. Sin embargo, esta 'jerarquía' no fue suficiente para que sus estrenos y reestrenos tuvieran el rating esperado. En el caso del Canal RCN, la telenovela Rojo Carmesí no logró enganchar a los televidentes, como se esperaba. La historia, que fue una de las últimas en las que participó Fernando Gaitán, no superó los 4 puntos de audiencia en múltiples ocasiones. Incluso el canal optó por cambiar su horario.

Hay que decirlo, la producción tenía una buena historia y un gran elenco; era una gran combinación, pero el público simplemente no se conectó con esta historia. Pero Caracol Televisión también pasó malos momentos, con novelas como Las muñecas de la mafia o la primera temporada de Paraíso Blanco. Las narconovelas no consiguieron conquistar a los televidentes, como lo hicieron en el pasado. Loquito por ti, que llegó para estas temporadas decembrinas, tampoco ha logrado conseguir un buen rating. Parece que reestrenar novelas no está teniendo los resultados que tuvieron en el pasado.

Aunque 'Loquito por ti' se reestrenó, no consiguió enganchar al público.

Lo cierto es que, en general, los números no han sido los mejores para la televisión colombiana. Eso sí, hoy en día muchos de los productos creados por Caracol y RCN, también llegan a ser transmitidos por las plataformas. Habrá que esperar lo nuevo que viene para el 2025 y si hay algún cambio a lo que se vio en este año. Es que, no se puede desmeritar el trabajo hecho por ambos canales, que hicieron grandes inversiones de todo tipo en sus proyectos.

