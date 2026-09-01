- Las posibles razones de la salida intempestiva de Camila Zuluaga de Blu Radio

Después de más de diez años en la emisora, la periodista y politóloga quedó fuera del aire sin despedirse de los oyentes

Después de más de una década frente a los micrófonos, Camila Zuluaga salió de Blu Radio de manera inesperada. La noche del 31 de agosto comenzó a conocerse la decisión que puso fin a su etapa en la emisora y que rápidamente generó preguntas entre quienes durante años siguieron su trabajo en la radio.

La periodista y politóloga estaba al frente de Mañanas Blu 10:30 junto a Ana Cristina Restrepo, pero no continuará haciendo parte del espacio. Su salida fue inmediata y, según las versiones conocidas hasta ahora, ni siquiera tuvo la posibilidad de despedirse de los oyentes durante una emisión.

El movimiento sorprendió precisamente por la trayectoria de Zuluaga dentro de la emisora. Durante años se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Blu Radio y en una de las voces habituales de la conversación política y nacional.

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Las distintas versiones de la salida de Camila Zuluaga

Ahora, la intempestiva salida abre una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: ¿qué ocurrió detrás de su adiós?

Una de las hipótesis apunta al momento que atraviesan actualmente los medios de comunicación. La radio y la televisión enfrentan un escenario diferente al de hace algunos años, con audiencias cada vez más fragmentadas y una competencia que ya no proviene únicamente de otros medios tradicionales.

Las redes sociales también modificaron la manera en que las personas consumen información. Periodistas independientes, creadores de contenido y figuras con comunidades digitales propias compiten hoy por los seguidores que antes se concentraban, principalmente, en los grandes medios.

En ese escenario, algunas versiones apuntan a un supuesto desgaste de Mañanas Blu 10:30. El programa había protagonizado en diferentes momentos polémicas y discusiones con invitados, situaciones que terminaron convirtiéndose también en parte de su identidad.

Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación pública de que la salida de Zuluaga haya obedecido específicamente a una caída de audiencia o al desgaste del formato.

Otra de las versiones que comenzó a circular está relacionada con la posición de la periodista frente a diferentes asuntos políticos. El periodista Jacobo Solano aseguró en su cuenta de X que la decisión podría tener también una lectura política y ser un eventual “guiño” al Gobierno de Gustavo Petro.

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¿Qué fue lo que realmente pasó con el programa de Camila Zuluaga?



El intempestivo cierre del programa de Camila Zuluaga en Mañanas BLU obedece a varias razones que se juntaron para crear una tormenta perfecta y acabar con un espacio que fue novedoso en sus inicios, pero que fue… pic.twitter.com/REfCPCZQG4 — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) September 1, 2026

¿Mañanas Blu no va más?

Dicha interpretación, sin embargo, permanece en el terreno de las versiones. No hay una confirmación pública que permita asegurar la incidencia política en la sorpresiva decisión. Lo que sí se conoce es que, por ahora, el espacio que ocupaba Mañanas Blu 10:30 no tendría un reemplazo inmediato. El programa Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, se extendería hasta el mediodía, modificando la programación de la emisora.

El recorrido de Zuluaga por los medios nacionales ha sido amplio. Antes y durante su paso por Blu Radio estuvo vinculada con espacios y empresas como Caracol Televisión, Claro y Caracol Radio, construyendo una carrera marcada especialmente por la información política y la actualidad nacional.

Por ahora, Camila Zuluaga deja los micrófonos de Blu Radio sin una despedida al aire y con una pregunta abierta sobre su futuro. Después de tantos años frente a los oyentes, probablemente su voz volverá a aparecer en algún otro espacio de los medios colombianos.

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