- Las poderosas familias que estarán detrás de las obras de Aerocafé, tras casi 50 años de retrasos

Los Amín y los Solarte habrían sido las empresas colombianas que se quedaron con el negocio que tendría una inversión de $640 millones, por un periodo de cuatro años

Parece que el tan anhelado Aerocafé es una realidad que, tras casi 50 años, por fin toma algo de forma. Aunque inicialmente se desarrollará la etapa enfocada en el aire —pista, calles de rodaje y demás—, detrás de esta primera fase están dos enormes y poderosas empresas que ya participan en grandes proyectos en el país. Se trata de KMA Construcciones y Solarte Nacional de Construcciones, únicas empresas que habrían presentado una oferta formal para este proyecto.

KMA Construcciones pertenece a la familia Amín de Cartagena, la cual ha estado ligada al tema de concesiones durante más de 40 años. Pero este apellido no solo resuena por su trayectoria: también han llegado a ser conocidos como los “zares de los peajes”, incluyendo 35 que estarían en sus manos hasta 2031. Durante dos décadas, la empresa, liderada por el ingeniero Menzel Amín Bjaire, ha ganado una licitación tras otra para construcción, mantenimiento y prestación de servicios públicos. Su ciudad natal —Cartagena— es donde más obra han hecho, pero no es la única.

Actualmente la empresa es dirigida por Menzel Amín Avendaño, hijo del Amín fundador. KMA Construcciones nació en 2001 con un capital de $50 millones, con socios como César Augusto Amín Avendaño, María del Rosario Amín Avendaño y Aníbal Ojeda Carriazo. Entre sus proyectos figura la Ruta Caribe, la Autopista del Sol y la Autopista de la Sabana. Parte de sus obras han sido en alianza con Cicon SAS, la empresa del Amín original.

Pero ni la fama ni la experiencia han logrado borrar del todo los escándalos: en su momento fueron asociados al caso Odebrecht. Aunque Amín Avendaño fue llamado a indagatoria por la investigación, en 2017 se cerró la condena contra Enrique Ghisays Manzur, quien fuera socio de Amín Avendaño. Ese no es, sin embargo, el único episodio polémico que ha afectado a esta empresa cartagenera.

Solarte Nacional de Construcciones, la compañía asociada a KMA en Aerocafé

Los Solarte conforman otro grupo familiar, proveniente de Pasto, que comenzó con Luis Héctor Solarte y Carlos Solarte. De esas raíces surgieron CASS Construcciones y el Grupo Empresarial LHS, del cual emana Solarte Nacional de Construcciones, dirigida por Luis Fernando Solarte, hijo de Héctor. Esta compañía nació en 2003. Entre sus obras más reconocidas figura el “Puente de los Mil Días” en Cali.

Otro de los proyectos más importantes bajo su nombre es el corredor Metrocorredores 8 (la transversal Medellín–Quibdó). De su visión también surgió INMONOVA, una firma especializada en la construcción y gerencia de proyectos urbanísticos. Pero este grupo familiar tampoco ha estado exento de acusaciones: en 2023 fue señalado de participar en el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá.

Ese mismo año se alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación para el mejoramiento del aeropuerto de Arauca, un contrato en el que también aparecía como involucrado Carlos Alberto Solarte, uno de los contratistas más influyentes del país.

Por ahora, solo estas dos poderosas empresas familiares figuran en el arranque de Aerocafé. Aunque hubo varias compañías de China, Estados Unidos, México y Colombia que mostraron interés, al final ninguna presentó una oferta formal en el cierre del proceso.

