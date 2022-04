Las playas de Moñitos se han convertido en basurero a cielo abierto

Por: Daniel Vega |

abril 22, 2022

¡Lamentable! Así califican algunos las imágenes que relevó un usuario a través de su cuenta de Facebook en las que se observa un gran depósito de basura en las playas del municipio de Moñitos, en Córdoba.

De acuerdo con su autor, las imágenes corresponderían al sector conocido como Río Cedro. La situación, según el hombre, no sería nueva y lo más preocupante es que aumentaría cada año sin que nadie haga algo por el paradisíaco lugar.

«Aquí en Río Cedro no se cuidan las playas, no se cuidan los manglares, todo absolutamente lleno de basura», expresó el autor.

«Es deber de todos y en especial de las autoridades velar por el cuidado de nuestros mares», concluyó el joven en su largo mensaje sobre el desolador panorama que encontró en su lugar de nacimiento, según indicó.

Ante la publicación, algunos aprovecharon para hacer memoria y con ello ver todo lo que ha perdido este municipio cordobés.

«Hace 25 años teníamos grupos culturales y una junta que se encargaba de mantener bello el pueblo, no esperábamos que nos solucionaran un problema que es absolutamente propio. No esperábamos con eso que nos pagaran solo pasar un rato agradable con quienes aún son nuestros amigos valores, amor por el pueblo y responsabilidad ambiental son temas a reforzar y no solo en las escuelas, desde nuestros hogares», expresó en Facebook una habitante de la localidad.

Como se recordará, la Contraloría General de la Nacional alertó en el mes de febrero que más de 1.700 toneladas de basura habían sido arrojadas a las orillas por el mismo mar, algo devastador para la naturaleza.