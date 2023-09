Las películas y series que saldrán del catálogo de Netflix en septiembre 

.Publicidad.

Una de las plataformas predilectas de muchas personas para ver películas es Netflix, pues es una de las más populares con más de 230 millones de suscriptores en todo el mundo. Lastimosamente, todos los meses se despiden producciones de esta. Le mostramos las películas y series, además de las fechas, en las que las producciones salen de Netflix en septiembre.

El catálogo de la plataforma de streaming se renueva cada mes con nuevas series, películas y documentales, pero esto significa que algunas producciones deben de salir. A esto, Netflix asegura qué “Nuestro acuerdo de licencia con el proveedor de contenidos está a punto de finalizar. Cada vez que una serie o película va a caducar, evaluamos si renovar o no utilizando los mismos criterios que aplicamos para el posible contenido nuevo”.

Si quieren un plan de cine en casa, hay varios títulos que valen la pena revisar antes que dejen de estar disponibles.

7 de septiembre

The Love Affair (2015)

Sisterakas (2012)

Starting Over Again (2014)

That Thing Called Tadhana (2015)

8 de septiembre

The Big Ugly (2020)

11 de septiembre

Taboo (2017)

Here Are The Young Men (2020)

Killer Elite (2011)

Lying And Stealing (2019)

Satria Heroes: Revenge Of The Darkness (2017)

14 de septiembre

Shooter (Temporadas 3)

Misión: Imposible – protocolo fantasma (2011)

Misión: Imposible - Nación Secreta (2015)

Misión: Imposible - Repercursión (2018)

Finally Found Someone (2017)

15 de septiembre

Zombieland: Tiro de gracia (2019)

The Karate Kid (2010)

The Karate Kid (1984)

The Karate Kid Part II (1986)

The Karate Kid Part III (1989)

The Next Karate Kid (1994)

VeggieTales in the City (Temporadas 1-2)