Las parejas de famosos más tóxicas de la historia

.Publicidad.

Tal vez creían que su amor lo podía todo, o que juntos combatirían cualquier obstáculo; ese fue el caso de algunas de estas parejas de famosos que han marcado la farándula nacional e internacional no solo por su talento sino por sus vaivenes amorosos. Existirán muchos más como Ana Karina Soto con Pedro Palacio, o la misma Carolina Cruz con Lincoln Palomeque, pero estas otras parejas de celebridades son las que más suenan en redes sociales actualmente.

Lina Tejeiro y Andy Rivera

-Publicidad.-

La actriz terminó su relación con Andy Rivera, hijo del cantante Johnny Rivera según ella porque mucha gente comenzó a meterse en ella. Al menos eso fue lo que confesó durante una trasmisión en vivo en mayo del año pasado. La actriz, una de las más hermosas de la televisión colombiana, reconoció que intentó volver con él, pero todo fue en vano, incluso ambos viajaron a Cancún para tener una segunda luna de miel, pero todo fue imposible “empezó la gente a atacarnos, en especial a él. Lo tratan muy mal. La presión también la sentí yo, hasta el sol de hoy", confesó. Y agregó: "Llegamos a una decisión. No es sano seguir intentándolo (…) hay mucho dolor que no se va a sanar”. La pareja habría intentado retomar su amor dos veces, una relación que toda Colombia amaba y se ilusionaba cada vez que se les veía cerca. Desde aquella relación tan pública, ninguno de los dos ha vuelto a mostrar ninguna pareja sentimental.

Publicidad.

Sara Uribe y Fredy Guarín

Toda Colombia conoció cuando Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín se estaban relacionando, quien por entonces era un hombre que llevaba más de una década casado. En principio, según salió a decir el futbolista, se trató de una simple aventura y él regresó con su ex mujer. En ese momento Sara quedó con una imagen bastante deteriorada y, según dijo a medios, se sentía engañada por alguien de quien se enamoró. No obstante, la relación se reviviría al punto tal que Sara abandonaría su carrera en televisión y se iría hasta China, donde jugaba el futbolista. La paisa estuvo más de un año entero retirada de la televisión colombiana. De la relación con Guarín nació Jacobo, su pequeño hijo. La relación acabó a mediados de 2020 y la paisa cerró públicamente el tema, no quiere que le vuelvan a preguntar por eso o por Guarín y hasta aceptó que ya pagó las consecuencias por sus errores.

Karol G y Anuel AA

Los cantantes de reguetón se conocieron a solo un mes de la salida de la cárcel de Anuel. En agosto de 2018 grabaron el videoclip de su primera canción llamada Culpables. Cinco meses después confirmaron su relación y desde ahí se convirtieron en una de las parejas más mediáticas. Regalos costosos, viajes extravagantes y hasta tatuajes con la cara del otro, fueron algunas de los tan comentados actos. No llevaban ni un año de relación y la paisa apareció en una alfombra roja con un anillo de compromiso, para finalizar todo solo dos años después en abril de 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Según las redes, la más afectada fue karol G quien le dedicó varias de sus últimas canciones a Anuel, e incluso se filtraban videos a inicios de año en los que se le veía en fiestas y pasada de tragos, además de despechada. El video que mayor estupor causó fue cuando en su último concierto, cantó Ocean la primera canción que le dedicó a Anuel y la artista no pudo contener las lágrimas, rompiendo en llanto frente a sus fanáticos y espectadores.

Epa Colombia y Diana Celis

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Celis (@diana.celis5)

La empresaria cumple más de cinco años con la jugadora del Santa Fe, a quien hasta le ha propuesto matrimonio y prometido un hijo. Aunque su relación se ha mantenido sobre todas las adversidades, el amor de Diana Celis sí es de los más puros, pues no muchas le aguantarían tantos besos con otras mujeres públicas. Lina Tejeiro, Aída Victoria Merlano, La Jesu y Kunno son algunas de las celebridades que, así sea en broma, con los que se besó la dueña de keratinas. Aunque en su momento, su novia se distanció y ni compartían cama juntas, al final terminan reconciliándose.

Vea también: