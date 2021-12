Cómo la alemana Fresenuis, que está en Colombia, se convirtió en el gigante mundial de la salud

.Publicidad.

El grupo Quirónsalud que nació hace más de 60 años es el mayor grupo hospitalario privado de España e integra una red de 47 hospitales, 71 centros ambulatorios, y más de 6.000 camas. En enero de 2017 fue comprado por la alemana Fresenius Helios, marca dentro del grupo Fresenius dedicada a la gestión de hospitales, por cerca de 6.000 millones de euros. Helios es el mayor operador privado de Europa, sus 90 hospitales en Alemania se suman a 46 hospitales que Quirónsalud en España y siete en Latinoamérica, más varios centros asistenciales. Desde España se controla la actividad en Latinoamérica.

El presidente de Helios Health Spain, es Víctor Madera un médico de 60 años, quien fuera el primer ejecutivo del grupo Quirón y el responsable de su venta en 2016; al quedar convertido en accionista del grupo Fresnius en una operación que le representó 400 millones de euros en acciones, equivalente al 1 %, se convirtió en uno de los hombres más ricos de España. Su participación en Fresenius la controla a través de una sociedad en Luxemburgo, HCI, de la cual es administrador y único accionista. Hace un año constituyó en España, la sociedad Bridge Health, una nueva apuesta al sector de sanidad en España independiente de Fesenius o Quirónsalud.

El Grupo ha sido muy agresivo en su crecimiento, en España adquirió a finales del año pasado por 430 millones de euros el grupo de fertilidad Eugin, que posee una clínica en Bogotá de reproducción asistida desde 2014. Eugin Group con sus 31 clínicas reportará junto con Helios Kliniken en Alemania y Quirónsalud en España y Latinoamérica a la matriz Helios Health en Berlín, Alemania. El pasado mes de septiembre adquirió dos nuevos hospitales en Alemania, a los que se suman uno nuevo hospital inaugurado en Córdoba, España, en septiembre, el materno-infantil en Sevilla inaugurado en octubre, las dos compras realizadas este fin de año en Medellín y el anunció de un nuevo hospital en Zaragoza donde invertirá € 100 millones. En total, Helios cuenta con cerca de 120.000 empleados que atienden al año cerca de 20 millones de pacientes con ventas de € 9.800 millones en 2020.

El grupo Fresenius, fundado en 1912 por el farmacéutico Dr. Eduard Fresenius, se convertiría luego de su incursión en 1966 en la venta de máquinas de diálisis y productos relacionados, en uno de los mayores conglomerados empresariales alemanes. Con sede en Bad Homburg (Alemania), el grupo consta de cuatro segmentos de actividad, además de Fresenius Helios, el más reconocida es Fresenius Medical Care, líder mundial en el tratamiento de enfermedades renales y que opera 42 sitios de producción en todos los continentes para proveer productos de diálisis. Las otras dos empresas son Fresenius Kabi especializada en medicamentos y tecnologías para la infusión, transfusión y nutrición clínica y Fresenius Vamed es una compañía especializada en gestión y mantenimiento de equipos médicos.

El principal accionista del grupo Fresenius es la Fundación Else Kröner- Fresenius-Stiftung, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1983 por Else Kröner nacida como Else Fernau, quién a la muerte de su madre, fue criada en la casa del farmacéutico local Dr. Eduard Fresenius, propietario de la Farmacia Hirsch y fundador de Fresenius. A la muerte del Dr. Fresenius, Elsa a la edad de 21 años asumió la responsabilidad de la farmacia y la compañía, en compañía del Dr. Hans Kröner quién se convertiría en su marido. Manejó la compañía hasta 1981 cuando salió a bolsa y se convirtió en presidente de la junta hasta su muerte en 1988, dejando a la Fundación como su única heredera.

La Fundación como objetivo la investigación biomédica y el desarrollo de proyectos médico-humanitarios. Es una de la más grandes fundaciones privadas en Alemania. No existe conexión entre las actividades filantrópicas de la Fundación y las actividades empresariales del grupo de salud Fresenius. Los demás accionistas de Fresenius son principalmente fondos de inversión.

