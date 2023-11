La nueva estrategia de Caracol con Yo me llamo para que nadie se le acerque en el rating

.Publicidad.

Caracol Televisión ha encontrado en sus realities una gran forma de pelear el rating y ocupar la primera posición. Gracias a Yo me llamo han logrado mantener la primera posición del número de audiencia en la televisión colombiana. A pesar de tener tantas temporadas al aire, el programa no pierde su popularidad, todo lo contrario. Y es que esta edición, ha traído un sin fin de novedades que han hecho más atractivo el reality. Los concursantes de esta edición han recibido millones de pesos como premios. Ahora la nueva estrategia de Caracol con Yo me llamo busca darle un poco de picante al concurso de imitadores.

La gran estrategia de Caracol con Yo me llamo para mantener el rating

El canal ha estado buscando la manera de variar el contenido que tiene Yo me llamo de diferentes formas. Una de las más llamativas ha sido la cantidad de premios que le han dado a los participantes esta temporada. Han sido muchos millones los que han entregado. Sin embargo, ahora hay una nueva gran estrategia de Caracol con Yo me llamo. Aunque están a semanas de finalizar esta edición, el canal estrenó un formato novedoso y totalmente nuevo. Se trata de la inclusión no solo de antiguos competidores del reality. Ahora, los colombianos también serán jurados del reconocido concurso de imitadores de Caracol.

Este nuevo reto busca que los 8 finalistas del programa compitan con imitadores de temporadas pasadas. Y esta vez, los nuevos jurados, colombianos, serán los encargados de definir quién es el doble exacto de su artista. Bajo el nombre Yo te reto, esta nueva estrategia de Caracol con Yo me llamo, buscará dar otros 100 millones de pesos al ganador de esta nueva pelea. Y es que, son 80 las personas seleccionadas por el canal para tomar la decisión de quién se llevará este jugoso premio. Este reto buscará que el rating del programa se mantenga en lo más alto y por qué no, subir algunos puntos. Habrá que ver si consiguen los resultados esperados con esta innovación.

