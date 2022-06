Las necesidad de mujeres en las próximas elecciones

Por: María José Navarro M. |

junio 15, 2022

A través de los años el papel de la mujer en la sociedad ha ido evolucionando, la mujer del siglo XXI, es sin duda diferente en todos los aspectos a la mujer de los años 50 o 60. Somos unas mujeres con una concepción distinta de nuestro papel en la sociedad, más allá del fundamental e importante papel de la maternidad, hoy día somos más decididas y estamos dispuestas a pelearnos la silla con cualquier hombre, sí de un cargo laboral hablamos. Profesionalmente estamos equilibrando la balanza, pero en participación política, nos falta mucho camino por recorrer, mucha tela por cortar y muchas batallas por librar. Y todo esto ¿Para qué?

La UP en la declaración de 1992 no pudo expresar de mejor forma la importancia de la participación de la mujer en la toma de decisiones de cualquier país: “El concepto de democracia sólo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de las dos mitades de la población.”

Con base en los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, sólo el 17.5% de mujeres hacen parte de los gabinetes ministeriales de los países de América Latina y el Caribe en el último periodo presidencial. Únicamente, el 22.4 % de mujeres conforman el principal órgano legislativo nacional de esos países; por último, de acuerdo con la misma fuente, tan sólo el 19% de mujeres son magistradas en la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia.

En Colombia la participación de las mujeres en cargos públicos, cargos de elección popular o listas de partidos politicos, así como en el ejercicio legislativo y de control está “respaldada” o “garantizada” por medio de cuotas; el 30%. La importante labor que puede desempeñar una mujer en el congreso o en un cargo de control político está supeditada por un porcentaje que reglamentado por unas leyes estatutarias, con toda la buena fe, pretenden aumentar la participación de la mujer.

Pero frases como: “Coloquemos a “fulana” en la lista, para completar la cuota” son comunes en épocas de elecciones, esto lo llamo: discriminación Positiva, al fin y al cabo discriminación; porque en departamentos como el Magdalena es común este tipo de frases, y esto el único significado que tiene es la poca credibilidad que tenemos las mujeres en un sector extremadamente machista; mal gobernado, manipulado y saqueado por “machos.” Precisamente en el Magdalena hombres cómo Hugo Gnneco, Trino Luna, Diaz granados son un claro ejemplo. (Necesitaría otras 2 notas, para hablar de los gobernantes corruptos del Magdalena).

No se trata de una guerra de géneros, mucho menos de estigmatizar a uno, tampoco afirmo que las mujeres somos menos corruptas que los hombres, tendría que hacer una investigación o estudio para establecer eso, pero sí se debería equilibrar la balanza, solo por el hecho de que la construcción de país debe estar indudablemente, compuesta por una participación igualitaria de mujeres y hombres, debido a que somos más del 50% de la población y debemos tener una voz colectiva que nos represente, de ese 50%. Sí puede un hombre representar los intereses de una mujer, pero nunca sentirá el mismo compromiso por los temas qué nosotras consideramos importantes y fundamentales.

Menciona en el Estudio realizado por UNICEF “Mujeres y pólitica: realidades y mitos” que en una amplia encuesta, dirigida en 1999 por la Unión interparlamentaria (IPU) entre 187 mujeres parlamentarias de 65 países, las participantes describieron a las mujeres de manera sistemática con unas prioridades distintas a las de los hombres. Cuatro de cada cinco encuestadas creían que las mujeres tenían ideas conceptualmente diferentes sobre la sociedad y la política. Más del 90% estuvo de acuerdo en que una mayor participación de la mujer provocaría cambios, y casi 9 de cada 10 consideraron que la participación de las mujeres en el proceso político cambió de manera significativa sus resultados.

No creo que queden dudas que mayor participación de la mujer en la política daría como resultado un cambio positivo en las problemáticas actuales, sin duda por la visión más humanista que tenemos y las prioridades e intereses que defendemos; La”visión más humanista” algunos la relacionarán con debilidad, pero con toda la convicción una mujer defenderá sus ideales en todo momento y eso se llama “Valentía y Fortaleza.”

Para concluir, la ley de cuotas es una forma de proteger los derechos de las mujeres en cuanto a participación política, teniendo en cuenta que ese porcentaje (cuota) es el mínimo, no el máximo, pero no es suficiente, hace falta más conciencia, más escuelas de liderazgo político, más espacios de participación reales, no por compromiso y cumplimiento de una ley sino por convicción. Y es que en Colombia necesitamos más Ginas Parody, Martha Lucías, Marías Angela, Cecilias López, más líderes comunales, más líderes juveniles, más mujeres dicididas, dispuestas y valientes. Sólo espero que en éstas próximas elecciones, la participación de la mujer sea histórica.