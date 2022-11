Las mujeres del tango en Medellín. Quinta parte

Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

noviembre 16, 2022

Para continuar con la reseña de las mujeres del tango en Medellín, tengo invitada a Sandra Ruiz y estoy segura de que su nombre les resultará familiar, especialmente a las mujeres bailarinas de tango de la ciudad.

Alrededor de su trabajo se ha tejido un imaginario que cuenta lo siguiente, los zapatos que se compran en D’Raso, son los mejores, porque son fabricados bajo el saber y la vigilancia de Sandra que no es una operaria más, pues baila tango desde hace 25 años y ha sido ganadora de muchos eventos, entre ellos “Campeona de campeones” con el parejo de baile, Robiro Ocampo, que es además su esposo.

En una conversación que tuvimos supe de su aporte al calzado femenino en lo referente a la ergonomía buscando la estabilidad de los zapatos en un eje perfecto para el equilibrio, pues es de conocimiento de todos que la mujer baila con zapatos de tacón alto, hay un agregado, la suavidad que evita dificultades y el cansancio en el baile. Debemos pensar que el vestuario de escenario de baile es muy cercano a la fantasía, este fue otro hecho que movió a Sandra para adornar los zapatos con brillos y otras arandelas. En todo este proceso hay una conjunción de la forma estética y la función.

Por otro lado, hay que recordar que el simbolismo del zapato en la literatura ha sido relevante y lo vemos en La cenicienta y su zapato de cristal, un cuento de los hermanos Grimmm, en El Mago de Oz de Lyman Frank Baum están los zapatos rojos y brillantes de Dorothy, en La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca, en El zapatero y los duendes de los Hermanos Grimm y para no hacer una lista exhaustiva termino con el cuento de Hans Christian Andersen La zapatilla roja, donde una niña consigue unas zapatillas rojas, se las pone y no para de bailar, el cuento tiene otro final pero no es del caso traerlo al momento.

Lo que sí me parece pertinente es anotar algo bien interesante, existe cierto fetichismo en la creencia de que se traslada a los zapatos de la fábrica de Sandra la virtud de la bailarina y por lo tanto, son muy apetecidos, yo misma me encuentro en esa lista.

El calzado ha dado lugar a un refranero importante del que no es preciso traer la abundancia de sus ejemplos, aunque sí algunos famosos, “Una piedra en el zapato” que hace referencia a un obstáculo para seguir adelante, “Zapatero a tus zapatos” está indicando que cada cual se debe dedicar a lo suyo, “Ponerse en los zapatos del otro” es una invitación a sentir lo mismo que el prójimo, ”Cada uno halla la horma de su zapato” tiene varios significados, desde encontrar al adversario o al compatible, “Ponerse las botas” es casi que un imperativo de prepararse para el trabajo; y así muchos más.

Volviendo a la protagonista de la historia, la manufactura de zapatos viene de la empresa familiar de su esposo, que también es bailarín. Ellos viendo todo lo que demandaba el baile, comenzaron con los zapatos de tango, sin embargo, desde 2008 Sandra tomó clases de alta costura para diseñar su propio vestuario de baile, luego con el nacimiento de Samantha , la pequeña hija, que luego entró a clases de ballet se dedicó a hacerle los vestidos que fueron del gusto de profesores y compañeras, lo cual derivó en la confección y diseño para varias escuelas de ballet. Actualmente se hacen trajes de tango, salsa, folclore, ballet, patinaje artístico, gimnasia, nado sincronizado y otros.

Así pues, cierro otro capítulo de las mujeres del tango en Medellín, donde encontramos una artista, diseñadora y emprendedora, enriqueciendo este panorama que enorgullece no solo a los medellinenses, pues el calzado de baile de su empresa además de distribuirse por todo el país, es un producto de exportación.

