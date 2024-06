Las microcuencas de Inírida (Guainía): ¿en su peor momento?

Por: MILTON SANCHEZ |

junio 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los iniridenses nos sentimos orgullosos de poseer la flor emblema de la Cop16 que se realizará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre.

Inírida cuenta en su inventario hídrico, con cuatro microcuencas o humedales: caño Ramón, caño Motobomba, caño Terpel y caño Limonar.

Con el pasar del tiempo, el aumento poblacional, el consumismo y la falta de compromiso de la comunidad para proteger su patrimonio hídrico, lo exponen a la contaminación y en un futuro próximo a la desaparición.

Ante el inminente peligro, organizaciones sociales, instituciones públicas y ongs, han diseñado estrategias que conllevan a la protección y conservación de estas fuentes hídricas, de gran importancia para mantener el equilibrio del ecosistema de Inírida.

La contaminación de los humedales en Inírida ha alcanzado niveles alarmantes.

Con drástica disminución de la biodiversidad y la calidad del agua, La conservación de los humedales es crucial no solo para proteger la biodiversidad local y global, sino también, para asegurar la calidad de vida de los habitantes y mitigar los efectos del cambio climático.

Qué dicen sus habitantes:

"Cuando íbamos a lavar nadie dejaba allá ni siquiera el papel donde venía el jabón, porque todos vivíamos a la expectativa de que el agua siempre fuera pura aquí no había agua tratada, ya cuántos años llevamos como 48 años, pero en ese tiempo eso se disfrutaba usted podía tomar agua donde fuera porque todo el mundo decía esta agua está pura ese caño de doña Pola era divino, uno iba pie por allá en ese tiempo no vivían por ahí la gente no había casas,” Doña Ilba Pava.

Para las organizaciones ambientales y comunales se hace imperativo fortalecer la pedagogía ambiental:

“Sería importante llevar a cabo programas de cohesión social en las escuelas en las entidades públicas y en la comunidad en general para que se genere un sentido de pertenencia y amor por su territorio, porque cada persona está por su lado y no hay una unidad, a nadie, le interesa cuidar el medio ambiente nadie le interesa cuidar donde viven y yo creo que eso es lo más importante que se debe hacer hoy: crear una unidad crear una conciencia y crear responsabilidad social. Johana Windsor Rueda Proyecto Sociedad creativa.

Para la junta de acción comunal del barrio Berlín se hace necesario encerrar estas microcuencas para protegerlas de quienes arrojan los residuos sólidos en estos lugares.

“No es solamente limpiar, siempre lo hacemos, pero la gente no tiene la conciencia ambiental para cuidar estos sitios y a los pocos días o través el basurero. Nuestra propuesta es: encerrando estos sitios.” Elena Dimate JAC Barrio el Berlín

Los humedales están en peligro de extinción y necesitan nuestra ayuda, la contaminación y la pérdida de biodiversidad ha aumentado considerablemente. ¿Quizá se ha preguntado qué puedo hacer para ayudar? Muy fácil ¡plantar árboles separar los residuos sólidos y reutilizar todo lo que pueda y conectarse con la naturaleza.