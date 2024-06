MC Baba: el rapero sordo (que canta con gemidos)

El Congo vio nacer a MC Baba, un artista con discapacidad auditiva y del habla, lo cual no le impidió competir en batallas de freestyle...

Por: Carolina Ochoa |

junio 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

MC Baba es un rapero de origen congolés que ha estado en tendencia en redes sociales, por sus canciones las cuales contienen como letra los sonidos guturales inentendibles del joven, quien interpreta rap y hip-hop.

República Democrática del Congo vio nacer a este artista con discapacidad auditiva y del habla, lo cual no le impidió competir en batallas de freestyle, pese a que no se le entiende ninguna palabra, sus seguidores aprecia su estilo y ritmo auténtico.

Esto le ha permitido hacer colaboraciones con otros artistas locales, logrando ya tener varias canciones que trascienden las fronteras de la inclusión.

La mayoría de titulares lo catalogan como mudo, pero al emitir sonidos está demostrado que tiene la capacidad de habla, lo cual demuestra la poca información sobre las diversidades.

Los no oyentes o sordos, no son mudos en todos los casos, la sordera de nacimiento limita el habla ya que, al no escuchar sonido alguno, es complejo replicarlos.

“Las personas que nacen sordas y no hablan, generalmente es porque no reciben los estímulos auditivos que les permiten imitar y practicar el habla”.

Pese a que parece innovador que se forme un artista sordo en el mundo de la música, la realidad es que lo anteceden y que han marcado la historia:

Mandy Harvey: Cantante y compositora estadounidense que perdió la audición a los 18 años debido a una enfermedad degenerativa. Utiliza la vibración y la memoria muscular para sentir la música y afinar su voz. Se dio a conocer en el programa "America's Got Talent" en 2017.

Sean Forbes: Rapero sordo estadounidense que crea música y videos accesibles para la comunidad sorda. Utiliza letras y videos con subtítulos para expresar sus canciones, convirtiéndolas en experiencias visuales y auditivas.

Evelyn Glennie: Percusionista escocesa mundialmente conocida, ganadora de múltiples premios, incluido el premio Grammy. A pesar de ser sorda desde los 12 años, utiliza la sensación vibratoria para sentir el ritmo y la melodía, demostrando que la música va más allá del sentido del oído.

Chris Fonseca: Bailarín sordo británico que ha desafiado los estereotipos al competir en "Britain's Got Talent" y enseñar danza a personas sordas. Utiliza la vibración, la vista y el sentido del tacto para interpretar la música a través del movimiento.

Este enfoque lo diferencia y lo posiciona como un pionero en lo que algunos llaman como “deaf hop” o hip hop para sordos, un subgénero que han explorado otros artistas.

Estos artistas han demostrado que la música es un lenguaje universal que trasciende las barreras auditivas, inspirando a otros y desafiando las percepciones sobre la discapacidad auditiva en la industria musical.

Sobre MC Baba, se encuentra poca información en la web, se desconocen detalles como su edad o educación escolar; sin embargo, se sabe que, en sus inicios, formó parte del dueto “Le Baseron”; en el 2023 decidió enfocarse en su carrera de solista.

El enfoque de cantar sin pronunciar palabras lo diferencia y lo posiciona como un precursor en lo que algunos llaman como “deaf hop” o hip hop para sordos, un subgénero que han explorado otros artistas como Warren Snipe.

Snipe, también acreditado por su nombre artístico Wawa, es un escritor, rapero, actor e intérprete estadounidense sordo.

Apareció en el video con la letra "Fingers Crossed" del artista de R&B Maxwell y completó un álbum llamado Deaf: So What.

Aquí puedes ver y escuchar algo de este artista inspirador que la está rompiendo en TikTok: