Las mentiras gremiales se derrumban ante los datos irrefutables del DANE

mayo 02, 2025

Vuelve y juega, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) una vez se encuentra bajo el ataque de los gremios. Se preguntará el lector, ¿cuál es la razón? Y la respuesta es que los datos del DANE son incómodos para los gremios porque desmoronan el relato que ellos durante tiempo han vendido; según el cual, resulta incompatible reducir el desempleo al mismo tiempo que se le permite a los trabajadores tener mejores ingresos.

Por consiguiente, los señalamientos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) respecto a los datos del DANE, son la respuesta a un relato que personaje como Bruce Mac master han estado vendiendo, pero que ahora, con las cifras del DANE, podrían dejar de vender, o al menos, disminuir su demanda. En efecto, no sorprende, y sería ingenuo pensar, que estos gremios no reaccionaran, al ver que el relato económico que han vendido y sobre el cual han invertido mucho en propaganda, comienza a caerse: no desde el dicho, sino desde el hecho, no desde la narrativa, sino desde las cifras.

Así que lo primero que tengo para decirle a quien lee esta columna es que la desinformación de los gremios no es nueva, pues, recordaran que algunos expertos en materia tributaria han señalado que Bruce Mac Master, miente con el ánimo de desinformar sobre las decisiones económicas del gobierno actual. De igual manera, no se puede soslayar que el relato de los gremios se ha logrado posicionar gracias al marketing que se realiza desde los medios de comunicación. Y es que, no nos digamos mentiras, la propaganda en este caso ha logrado que este relato -sin rigor- sea comprado.

Con el propósito de que quien lee esta nota pueda contrastar lo aquí expuesto, me voy a permitir dejar a su disposición, cada una de las fuentes que soportan lo que a continuación voy a decir.

Empiezo entonces invitando a quien se encuentra leyendo a que no olvide que el editorial del diario La República (LR) el 2 de diciembre de 2023, dijo que “el Dane está cuadrando las cifras para subir el mínimo de manera irreal golpeando a los generadores de empleo”.

Ahora bien, ¿este tipo de afirmaciones tienen sustento o será que, como ya lo he mencionado, solo es propaganda? Lamento informar que efectivamente no es más que propaganda, y esto lo digo porque resulta y sucede que para hacer ese señalamiento, el diario LR tomó como base una columna escrita un año antes por el economista Eduardo Lora, en la cual, óigase bien, contrario a las conclusiones del diario económico, lo que señala es que, la llamada PTF o Productividad Total de los Factores, comúnmente presente cuando se está concertando el incremento del salario mínimo, resulta ser una métrica “discutible” a efectos de “determinar el aumento del salario mínimo”.

En otras palabras, la columna de Lora no contradice, como trata de hacer creer LR, el enfoque metodológico LA-KLEMS, adoptado por el DANE, para identificar el impacto y contribución que tienen los diferentes factores de producción (K= capital; L= laboral; E= energía; M= materiales y S= servicios) en la producción total.

En el mismo sentido, ahora me gustaría que el lector se entere de que a finales del año pasado, en el marco también del incremento del salario mínimo de 2025, la directora del DANE se vio en la necesidad de salir a decirle al presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, que el comentario de parte de él, según el cual la productividad debía ser inferior al 1% porque el crecimiento económico del tercer trimestre era del 1,6% mientras que el empleo apenas crece el 0,7%, constituía un error conceptual, en el sentido en que, suponer que la cifra de productividad, asociada a funciones de producción no lineales: permite la suma o resta entre el producto por trabajador y el crecimiento de los ocupados, como sugiere Fenalco, es como “sumar peras con manzanas”.

Para decirlo más exactamente, el argumento de Fenalco omitía lo que cualquier economista sabe, y es que, el enfoque KLEMS parte de una función translog, la cual incluye términos logarítmicos y cuadrados de los logaritmos, sin imponer las restricciones de linealidad que sí se imponen en funciones de producción lineales tipo Cobb-Douglas: donde se asumen los factores de producción son sustitutos perfectos.

En consecuencia, no sorprende que Mac Master, haya salido a cuestionar las cifras de desempleo reportadas recientemente por el DANE, pues, es apenas obvio que, un personaje de estos sienta temor ante la muy posible caída en la demanda del relato – reitero, sin rigor- que siempre ha comercializado y vendido a través de la propaganda que efectúan los medios de comunicación: propiedad de sus jefes.

Finalmente, la pregunta es por qué más bien la ANDI no le informa a la ciudadanía sobre lo perversa que fue la Ley 789 de 2002, la cual, Mac Master vende, sin contar que dicha Ley lo que hizo fue precarizar el trabajo: sin contribuir a la reducción de la informalidad.

Conclusión, señores de la ANDI, la invitación es a que, en lugar de desinformar a la opinión pública y de estar atacando las cifras que el DANE entrega con base en el rigor estadístico, más bien le cuentan a la opinión pública que ustedes se silenciaron ante el regalo de 9 billones que hizo el gobierno Duque a los megainversionistas, por medio de la Ley 2010 de 2019 y, que más bien expliquen por qué su silencio con el decreto 562 de 2020 mediante el cual se le entregaron a los banqueros 500 mil milloncitos.

