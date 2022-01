Las mentiras detrás de la separación de Epa Colombia y su novia

.Publicidad.

“¿Estás enojada con Celos? ya no subes nada con ella” le preguntaron por redes sociales a Epa Colombia durante una interacción con sus seguidores. “Pues ella me está diciendo que le dé un tiempo, que nos demos un tiempo entonces que sea lo que Dios quiera, igual mi corazón es muy lindo, yo siempre lo entrego todo” respondió Daneidy Barrera a la pregunta que la misma Diana Celis desmintió en sus redes sociales.

“Todo mundo está que me pregunta por Daneidy. Si, nos dimos un tiempo, pero no fui yo la que le pidió tiempo a ella, fue ella la que me pidió tiempo a mi” inicio la jugadora del Santa Fe en un video. “Yo no obligo a nadie a estar a mi lado, ella me conoce desde hace mucho tiempo, sabe quién soy y yo también se quién soy, la clase de mujer que soy” finalizó Celis para complicar un poco más el rumor de una posible ruptura entre ambas y sin conocer las razones exactas.

La indirecta más reciente fue la que hizo la dueña de keratinas en sus redes sociales, sin decir ni escribir nada parece que Epa Colombia le dedicó la canción Lo Sabe Dios de Karol G. A la empresaria solo le bastó con etiquetar a su ahora exnovia y poner un emoji triste mientras cantaba el coro de la canción “No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor, hoy puedo decir que nunca lo sintió, lo que me costó entender eso solo lo sabe Dios” finalizó su indirecta sin recibir una respuesta por parte de la jugadora.

