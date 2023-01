Las mejores películas del 2022

Por: Cristhian Lesmes |

enero 06, 2023

Suele decirse con mucha ligereza que el lenguaje cinematográfico tuvo su mejor época entre las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Quienes se atreven a sostener tal despropósito, generalmente aquellos sujetos anodinos dedicados a la crítica, pasan por alto que el cine no es más que el reflejo somero del momento coyuntural en que este se desarrolla. Por tal, resultaría más adecuado sostener que las expresiones artísticas son tan volubles y complejas como las sociedades y los momentos históricos en las cuales surgen y se consolidan.

Así pues, el 2022 fue un gran año para el cine. En el año que acabó tuvimos la oportunidad de ver producciones cinematográficas innovadoras, profundas, reflexivas, divertidas y absurdas por igual. Lo anterior a tal punto que muchas de ellas tuvieron la mala fortuna de no pasar por las salas, debido a la premura de su presentación. Por tanto, hubieron de presentarse directamente en las muchas plataformas de alquiler que hoy pueblan las opciones de los espectadores y que, de manera infortunada, le quitan parte de la riqueza a la experiencia de asistir a una sala de cine.

Las películas que menciono a continuación hacen parte de mi gusto personal, y no pretenden convertirse en un canon o última palabra sobre cinefilia. Menciono, además, las cintas que fueron estrenadas en 2022 en salas y en plataformas, y dejo de lado películas que, si bien son de 2022, se estrenan en enero, febrero y marzo de 2023, casos tales como: Babylon de Damien Chazelle, The Whale de Darren Aronofsky, TÁR de Todd Field, The Fabelman de Steven Spielberg, The Aftersun de Charlotte Wells o The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh.

15. RRR – India 1920

País: India

Año: 2020, (2022 en occidente).

Director: S.S. Rajamouli

Esta película es por igual fascinante y absurda. Es la historia imaginada de los revolucionarios indios: Alluri Sitarama Raju y Komaram Bheem patriotas insignes que combatieron a principios del siglo XX las indecibles tropelías cometidas por el imperio británico en su aberrante ocupación de dos siglos en el subcontinente indio. La cinta está plagada de grandilocuencia y excesos cinematográficos del estilo de la inmunda y deplorable saga Rápidos y furiosos, pero en el contexto de una reivindicación antiimperialista adosada de los tópicos del cine hindú.

No obstante ello, la película, a pesar también de su duración, no se hace pesada, y entretiene a la vez que deja claro su mensaje en contra de la opresión del pueblo de la India. Esta película es un claro aviso a Hollywood y al gobierno estadounidense de que en materia cultural y cinematográfica, surgen nuevas potencias que le disputan de tú a tú el espacio que había ocupado este, y, que hoy se ve amenazado por su inexorable decadencia.

14. Buena suerte, Leo grande (Good Luck to You, Leo Grande)

País: Reino Unido

Año: 2022

Directora: Sophie Hyde

Esta cinta es maravillosa, tanto por su sencillez, su guion, y especialmente por la actuación de la sensacional actriz: Emma Thompson, quien hace, sino el mejor, sí el más vibrante y profundo papel de su carrera actoral. Esta cinta es una exploración de la sexualidad femenina, de los tabúes, de los mitos respecto del placer y el autodescubrimiento y nos señala con mucha madurez que en un mundo hipersexualizado por los medios, el cuerpo y las relaciones humanas hoy siguen siendo tan conservadoras y pacatas como antaño.

13. Érase una vez un genio (Three Thousand Years of Longing)

País: Reino Unido

Año: 2022

Director: George Miller

Una escritora solitaria y en el culmen del éxito de su carrera, decide viajar a Estambul y hospedarse en la misma habitación de hotel en la que Agatha Christie en la que empiezan a ocurrir eventos extraños. Después de comprar una botella, libera un antiguo genio que tendrá que contar su historia desarrollada durante los últimos tres mil años, para que nuestra narradora experta confié en él y en los tres deseos que le concederá. Con esta premisa, esta extraordinaria y bella película nos introduce a una reflexión dulce y triste en dosis iguales sobre la soledad, el éxito y la necesidad irrefrenable que en las sociedades contemporáneas subsiste, igual que en las antiguas, por el amor, el deseo y la compañía. Las actuaciones de Idris Elba y Tilda Swinton son excepcionales y acompañan una película visualmente sorprendente y hermosa.

12. El teléfono negro (The Black Phone)

País: Estados Unidos

Año: 2021

Director: Scott Derrickson

No soy adepto ni fanático del cine de terror. Sin embargo esta inteligente película usa el género y sus convenciones más como un pretexto que como un propósito narrativo. La cinta quiere establecer un rechazo a la violencia que se ejerce en contra de los niños, y lo hace por medio del enfrentamiento crudo a quienes la generan, ya sea un padre soltero y alcohólico, una escuela en la que reina el matoneo o un asesino violador. El director de forma muy inteligente no hace una distinción entre estas y señala con sus imágenes crudas pero mesuradas que todas las violencias en contra de niños y adolescentes son repugnantes y deben ser rechazadas sin miramientos ni condescendencias.

11. Elvis

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Baz Luhrmann

Esta, más que una biografía de la leyenda del rock and roll, es una película melancólica que a partir de una maravillosa reivindicación de la música negra del sur de los Estados Unidos, base del sonido de Elvis, retrata la vida del más grande artista de este género a partir de la relación del astro con su manager Tom Parker quien se aprovechó de este desde su ascenso hasta su triste muerte en las Vegas. La cinta hace una radiografía trepidante de la naturaleza sonora del rock y deja en alto la gran influencia del blues, el soul, el gospel y el jazz en el mejor y más grande género musical de todos los tiempos, infortunadamente hoy opacado por esa asquerosa basura que es el regueton. Austin Butler se llevará el Óscar sin ninguna duda por esta actuación.

10. Argentina 1985

País: Argentina

Año: 2022

Director: Santiago Mitre

Mitre, es uno, sino, el mejor director argentino contemporáneo. En esta cinta nos entrega un retrato casi documental sobre los juicios hechos a la junta militar de gobierno liderada por Videla y su panda de criminales. El fiscal Julio Strasera y su joven equipo de abogados fueron los primeros civiles en investigar los crímenes cometidos por una dictadura militar en el mundo, y los juicios hechos igualmente por un tribunal civil, son por tanto un hecho histórico significativo que hay que reivindicar.

No obstante, la película tiene un bache que es tristemente el mismo que aqueja a la mayor parte de la izquierda colombiana. Este es que se presenta a la execrable dictadura argentina como si hubiese actuado sola y al margen de la dirección del Departamento de Estado de los Estados Unidos y fuera de la coordinación de la CIA. Hecho incuestionable que ha sido demostrado hasta el cansancio por los documentos desclasificados del Departamento de Estado y recopilados en el valeroso libro de Tim Weiner (Legado de cenizas) de 2012. En tal sentido Estado de Sitio de Costa Gavras fue mucho más punzante y directa. Salvo por ello, esta cinta y la actuación del gran Ricardo Darín merecen cuando menos la nominación al Óscar en la categoría de mejor cinta en habla no inglesa.

9. Adiós, señor Haffmann (Adieu Moseiur Haffman)

País: Francia

Año: 2021

Director: Fred Cavayé

Una película que retrata la tragedia de una familia judía en la ciudad de Parós ocupada por las hordas nazis en 1941. El señor Haffman, un eminente y exitoso joyero, luego de lograr sacar a su familia de la Francia ocupada por los deleznables fascistas debe refugiarse en el sótano de su casa y joyería y encargar a su empleado de sus bienes y su negocio. Aquí comienza una trama en donde el repugnante colaboracionismo con los invasores nazis es denunciado por la resistencia del valeroso señor Hafamann que después de haberlo perdido todo no está dispuesto a perder su dignidad, lo único por lo que realmente vale la pena luchar y estar vivo.

8. El hombre del norte (The Northman)

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Robert Eggers

Una cinta extraordinaria surgida da la mente privilegiada del director Robert Eggers, que es sin duda junto con Ari Aster uno de los realizadores jóvenes más prometedores del nuevo cine estadounidense. El hombre del norte, cuenta la historia en la que Shakespeare se basó para escribir Hamlet y lo hace acudiendo a una recreación detallada, precisa y maravillosa de los elementos centrales de la mitología nórdica, Todo esto acompañado de una producción impecable y fantástica en la que los mitos y la realidad se mezclan a un punto en donde no es posible diferenciar uno de otros. La violencia y lo agreste del terreno hacen que esta película, esté al nivel, y, sea una suerte de imbricación entre el Señor de los Anillos y Coman el Bárbaro.

7. Los reyes del mundo

País: Colombia

Año: 2022

Directora: Laura Mora

La gran directora Laura Mora nos vuelve a entregar una película extraordinaria luego de la excepcional cinta Matar a Jesús de 20|6. Los reyes del mundo es una crítica directa sobre el paquidermismo estatal en el fallido proceso de restitución de tierras, vehiculada sobre la tragedia de un grupo de jóvenes pobres de Medellín que anhelan volver al Bajo Cauca antioqueño para descubrir en forma cruda y terrible que la paz, la desmovilización y el proceso de defensa de derechos de las víctimas son una absoluta mentira que solo sirve para dar legitimidad a los gobiernos de turno. Con su dirección, metáforas visuales y una fotografía excelsa, la película tiene la inteligencia y el tacto de tratar la crudeza de un proceso de paz eternamente fallido y las consecuencias de la violencia sobre los más humildes. Maravillosa y triste a partes iguales.

6. Nope

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Jordan Peele

Una película tan extraña como maravillosa. Igual que las dos películas precedentes de Jordan Peele, esta cinta se vale de una magistral combinación de géneros cinematográficos para camuflar un contundente subtexto político de rechazo al racismo y la segregación que hoy subsisten con total fuerza en Estados Unidos. No es posible encasillar este trabajo en una sola categoría, es un film único y extraordinario y su valía está en lo original de su historia y su guion. Esta es una gran metáfora de la segregación que hoy está tan presente y arraigada en la sociedad estadounidense que es difícil negar tanto su existencia como su naturalización.

5. Top Gun Maverick

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Joseph Kosinski

Una burda, pero a la vez sensacional propaganda de las fuerzas armadas estadounidenses. Esta película es vibrante y grandiosa por donde se le mire, no solo por la decisión de prescindir del CGI como eje de la construcción del lenguaje cinematográfico y apelar a lo artesanal y analógico para construir las escenas de vuelo, las cámaras a bordo de los FA/18 Super Hornet, la recreación en primer plano de las maniobras y de las cabinas de los cazas de la marina gringa, y, el amor por la vieja escuela en la construcción de las secuencias de acción, fueron un deleite en la cinta.

Muy joven tuve la oportunidad de ver la primera película, y sentí como una profunda afrenta que intentaran pasar a los F-5E/F Tiger II como inexistentes cazas soviéticos MIG 28, cuando cualquier ñoño desocupado, como yo, sabe que la designación de un caza soviético y ahora ruso, se hace con números impares y que el timo de pintar de negro un F-5 es un atentado contra la verosimilitud de una cinta de acción bélica aérea. Ahora, esta película intenta corregir este yerro al mostrar a los Sukhoi SU – 57 como parte de la flota de un país indeterminado, que a pesar de todo presumimos es Irán. Más allá de la fantasía en que la que un vetusto F-14 Tomcat pueda derribar con su cañón un SU – 57 y que un FA – 18 tuviera alguna oportunidad en contra de un caza de quinta generación, aceptamos la convención de fantasía y disfrutamos con la emotividad de la película y del cameo de Val Kilmer que me hizo derramar lágrimas.

4. La mujer rey (The woman King)

País: Estados Unidos

Año: 2022

Directora: Gina Prince-Bythewood

Inspirada en hechos reales, esta película es una reivindicación contra el racismo y la esclavitud al describir la vida una general al mando de una unidad femenina de elite del ejército del reino de Dhaomey (Benin) en la costa occidental de África, que combatió contra los esclavistas portugueses y franceses en el siglo XVIII. El papel y la capacidad física de Viola Davis, la recreación de la época, las secuencias de acción y la combinación entre lucha y drama hacen a esta cinta una de las mejores que se presentaron en 2022 en Colombia. Muy recomendada.

3. Un héroe (قهرمان)

País: Irán

Año: 2021

Director: Asghar Farhadi

El magistral director persa Asghar Farhadi, nos trae una película enmudecedora, profunda, e inquietante. Con la sutileza y majestuosidad del cine iraní esta cinta ofrece una reflexión profunda sobre la bondad, el deber, los compromisos y los límites de la ética y la moral. Esta es una película vibrante que a partir de diálogos perfectamente hilados y la interacción de personajes reales y profundos nos adentra en la complejidad de los debates morales más relevantes, que se dan en la cotidianidad, pero que alteran de forma irrefrenable la psique interna. Hoy todavía me da vueltas el planteamiento y la disyuntiva moral que plantea el director en su obra.

2. De todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once)

País: Estados Unidos

Año: 2022

Directores: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Difícilmente exista una película más loca, absurda y a la vez extraordinaria que esta. Siempre que una cinta de la productora A 24 sale a cartelera, los espectadores sabemos que nos encontraremos con una producción extraordinaria. Basada en la idea de los multiversos, esta historia aborda tópicos y referencias filosóficas y cinematográficas a un nivel en el que la saturación parece apoderarse de nuestra atención. No obstante todo el bombardeo de imágenes surrealistas y de las muchas referencias a clásicos del cine, la cinta nos habla de la relación familiar y de la fragilidad de los vínculos afectivos con nuestros seres más queridos y cercanos, la cinta gira en torno de la aceptación y de la comprensión de la vida como un fenómeno compuesto por experiencias que en medio de su aparente cotidianidad e incluso trivialidad, están en el centro de nuestro verdadero y profundo propósito de vida. Película que no pasará inadvertida en la próxima entrega de los Óscar y que puede ser galardonada con la mejor película de 2022.

1. Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues)

País: Alemania

Año: 2022

Director: Edward Berger

Igual que Rescatando al soldado Ryan, Dunquerque o 1917, Sin novedad en el frente, es una cruda y extraordinaria película ambientada en la guerra de trincheras en el frente francés durante la primera guerra mundial. Basada en la novela homónima de Erich María Remarque, la cinta cuenta las vivencias de cinco amigos que se enlistan para defender a Alemania en el tramo final de la gran guerra. La película está tan bien hecha y dirigida que por momentos más parece un documental que una cinta de ficción. Esta es por igual una obra de arte como un manifiesto antibelicista, y su factura técnica esta e incluso opaca producciones de Hollywood precedentes. Resultó una lástima no haber podido ver este trabajo en salas, puesto que solo está en Netflix. Esta película no solo vale la pena, es obligatoria. Para mí es la mejor película que se presentó en 2022.