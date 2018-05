Las imágenes del horror en Palestina: Fotos y Video

Miles de palestinos marcharon hasta la frontera que separa Gaza de Israel. Cuando llegaron a las vallas, se desató el caos. Algunos manifestantes comenzaron a dañar las rejas, y algunos otros llevaban cocteles molotov. El Ejército de Israel respondió.

Bajo las balas de goma y las balas reales murieron más de 58 personas y quedaron heridas más de 1.000. La ONU se pronunció: “Es una matanza indiscriminada… “Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla.”

Estas son las imágenes más impactantes del horror que se vivió en la frontera con Gaza.

Una de las personas asesinadas se llamaba Laila y tenía 8 meses de edad. Su familia y sus vecinos, al verla muerta, se paralizaron para despedir a la bebé.

Cuando la situación estaba fuera de control, los periodistas comenzaron a informar qué sucedía. Algunos estaban en vivo, otros estaban en alerta con sus equipos prendidos. Se convirtieron en objetivo directo del Ejército de Israel, que los acosó con drones, gases lacrimógenos y balas de plástico.

An Al Jazeera TV crew took a direct hit from an Israeli drone, which fired tear gas canisters at a group of journalists in Gaza https://t.co/jTZEcKGwZY pic.twitter.com/N9IxIhbTjd

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 14 de mayo de 2018