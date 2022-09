Las ideologías en este país han servido para llevarlo a la ruina

Por: Alvaro de Jesús Forero Salazar |

septiembre 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

No hay nada más directo para generar rechazo, que las posturas políticas radicales, sean de derecha, o de izquierda.

Ni nada más excluyente, segregacionista y sectario, que el accionar de estos dos extremos.

-Publicidad.-

Me había tomado un tiempo de reflexión observante. Algunos empeñados en ponerme rótulos, han querido encasillarme en ideologías políticas, entonces, les gustaría que me parara en alguna esquina para satisfacer sus interrogantes. ¡Pero no!

Ya hemos hablado suficiente sobre los derechosos, ahora, me iré al otro extremo y les comento: No hay nada más harto –con J, y mayúscula– que las posturas recalcitrantes de los pseudo-intelectuales radicales de izquierda, o izquierdosos, como se puede denominar el extremo.

Publicidad.

Espantan, por esta razón se burocratizó el Partido Liberal, que en sus bases podría alinearse a la izquierda y al progresismo, al punto de tomar los tintes ideológicos de los azules, pero, conservando el color rojo; terminando en distinguirse entre sí, solo por esto.

Ideológicamente, iguales, por esto hoy son tan afines camaleones como Gaviria o Pastrana, capaces de saltar de un lado a otro, pues sus intereses son, sus intereses. Nada más importa

Pero la izquierda como se le conoce hoy, surge de la fractura del liberalismo con la mezcla de otras ideologías, que llevaron a estos partidos a constantes pugnas internas. Para la muestra, el Polo Democrático –alternativo posteriormente– fundado por Antonio Navarro Wolf, Francisco Rojas Birry, Jaime Dussán y Javier Cáceres, a quienes se uniría más tarde Samuel Moreno Rojas proveniente de la ANAPO, avalando a Lucho Garzón a la presidencia en el 2002.

Partido este que, a pesar de contar con prominentes miembros entre ellos Carlos Gaviria y Jorge Robledo, no pudieron pasar de una minoría como oposición, y nunca alcanzar la máxima magistratura.

|Le puede interesar: Las cosas por su nombre: 'falsos positivos', ¿política de Estado?

Espantan los izquierdosos –extremistas– por su discurso segregacionista. No son más segregacionistas que los derechosos, –estos se distinguen por lo que los une y no por lo que los separa–, es decir, a los derechosos los unen los “negocios” o la chequera del estado “poder” y es lo que los convierte en amigos y sutiles contradictores entre sí.

En tanto los izquierdosos, se paran cada uno en su esquina a pontificar sus tesis e ideologías, –muchas veces demagogias– que los lleva a una pugna constante, aunque el Pacto Histórico en este aspecto es verdaderamente Histórico.

Falta ver el desenlace cuando se acabe la luna de miel. ¿Será por esto que Petro habló de la urgencia de pasar las reformas en el primer año? Quien más que él para conocer de cerca esta colcha de retazos de delicada costura.

Petro entendió claramente que, de la mano de los izquierdosos, nunca alcanzaría la presidencia precisamente por el rechazo que generan sus sectarismos; entonces, hizo lo propio que Gaitán, López Michelsen y Galán.

Es decir, recargarse a la derecha, acercarse al oficialismo, y de la mano de políticos como Prada, Barreras entre otros lobos de mar, navegar en aguas diferentes al sectarismo radical de los izquierdosos, logrando llegar vivo a posesionarse en la presidencia.

O, no se han preguntado, ¿por qué Roy y no Bolívar en la presidencia del Senado, al menos, el primer año? Y muchos de su gabinete como Cecilia López, el mismo ministro de defensa, hacienda, justicia, etc. ¿Por qué no son todos rotulados de izquierda para generar un gobierno radical?

Estas son algunas preguntas que podemos formularnos.