Las fiestas con 800 invitados de Ramiro Suárez que lo mandaron de regreso a la Modelo de Cúcuta

.Publicidad.

El año empezó para el condenado Ramiro Suarez con fiesta. El 22 de enero de 2023 hubo una fastuosa reunión en el exclusivo conjunto Vegas del Río justo en la casa donde pagaba su pena de 27 años el exalcalde de Cúcuta.

Los vecinos, a pesar de la distancia que había entre una casa y otra, veían cómo los vidrios de sus ventanas vibraban por el volumen de la música. Parranda vallenata incluida, mujeres de trajes ceñidos, guayaberas de lino, escoltas y políticos. La celebración tenía motivo: el cumpleaños 63 de Leonardo Jácome, el pupilo de Ramiro Suárez que busca sucederlo en la alcaldía de Cúcuta.

-Publicidad.-

Desde el 26 de agosto de 2022, Ramiro Suárez dejó su celda en La Picota y, argumentando problemas de salud. El Juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenó su trasladó a su ciudad natal. En el condominio Vegas del Rio, poblado con 300 casas, los vecinos se quejaban del constante paso de visitantes, de los amenazantes vigilantes que se apostan en la puerta de su casa y de las fiestas.

En la fiesta del 22 de enero de 2023 hubo tres invitados importantes: el destituido Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, Héctor Parra, quien por casi treinta años dominó a punta de contratos la Institución Educativa más importante del Departamento; Jácome, el agazajado, y el ex gobernador de Norte de Santander, William Villizamizar, quien en su última administración fue destituido por hacer contratos por más de 10 mil millones de pesos de manera ilegal. El festejo dejó cocinadas los dos candidatos a los que apoyaría Suarez en las elecciones de octubre.

Publicidad.

La fiesta no paró allí. Dos días después, Ramiro Suárez realizó una reunión en una cancha sintética dentro del Conjunto residencial a donde asistieron 800 personas. El evento estuvo organizado por uno de sus empresarios más fieles, el gerente de Trasan, Andrés Acevedo. En el evento hubo mariachis y juegos pirotécnicos. Además, allí quedó claro el apoyo del actual gobernador, Silvano Villamizar, ya que varias de sus funcionarias asistieron. Desde entonces, Ramiro Suárez se ha visto campante en la ciudad y la fiesta le duró seis meses más.

Ramiro Suárez de regreso a la cárcel

Tanto abuso llevó a que, en junio de este año, un Juez decidió revocarle el beneficio de casa por cárcel y mandarlo de nuevo a la cárcel. Las razones fueron múltiples.

Entre el 4 y el 8 de octubre de 2022 salió del condominio Vegas del Rio y no se reportó en esos cuatro días. El 11 de agosto de 2022 salió durante cuatro días y desde el Inpec reportaron que su brazalete electrónico se había quedado sin batería y que además sus escoltas no respondían las llamadas.

Su defensa alegó lo siguiente: “Lo primero es que, a menos de que hayan ocurrido eventos de fuerza mayor o caso fortuito durante el traslado por carretera, no hay forma de que un viaje de esa distancia tarde cinco días a un ritmo normal. Además, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió tal suceso no fueron expuestas o por lo menos no militan en el expediente, todo lo cual cubre de opacidad dicho procedimiento y no precisamente a favor del sentenciado, pues nunca existió queja de su parte, que llevara a inferir que durante ese término fue obligado a permanecer en otro lugar”.

Estas no fueron las únicas irregularidades. El 25 de marzo de 2023 salió a las 7:27 de la noche y no regresó hasta la medianoche del 26 de marzo. Su abogado alegó una fuerte depresión. Después, le tuvieron que cambiar el brazalete electrónico porque, aunque él alegó que se había tratado de una caída de su cama, la razón por la que el aparato se dañó, fue por un tercer intento de arrancárselo y cuando fueron a ponérselo de nuevo, Ramiro Suárez reaccionó de manera violenta.

En esa ocasión, dijo que estaba recibiendo terapias de electro estimulación y que podía causarle daño. La respuesta del Inpec fue trasladarlo de nuevo a la Cárcel Modelo de Cúcuta, pero la defensa de Suárez Corzo adujo problemas de salud y a finales de julio, terminó fue en el piso 11 del Hospital Erasmo Meoz en donde busca alargar la estadía lo que más pueda para maquinar desde allí las candidaturas por las que ha apostado: Leonardo Jácome para la Alcaldía y William Villamizar para la gobernación.