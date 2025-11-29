Las fallas en aviones Airbus A320 que tiene en caos el transporte aereo ¿Que es lo que pasa?

El aviso llegó en un momento en que nadie parecía esperarlo. Airbus anunció que una parte grande de su familia A320 debía pasar por una actualización inmediata de software y que, mientras eso ocurría, cada avión afectado tendría que tocar tierra y quedarse quieto. Lo que empezó como una alerta técnica terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en un trastorno global que golpeó especialmente a países donde este modelo es la columna vertebral del transporte aéreo. Colombia sintió el impacto sin demora: buena parte de las operaciones diarias dependen de estos aparatos que conectan las ciudades del país como si fueran estaciones de un mismo tren.



La raíz del problema no estaba en un tornillo suelto ni en una pieza desgastada. La investigación técnica apuntó a una especie de vulnerabilidad inesperada: la radiación solar podía alterar datos esenciales del sistema que controla superficies de vuelo. En términos prácticos, el avión podía interpretar mal la información que recibe para mantener su estabilidad. Todo empezó después de que una aeronave registrara un movimiento abrupto hacia abajo, un gesto involuntario que fue contenido a tiempo, pero que obligó a estudiar qué había pasado en esa fracción de minuto. Los ingenieros rastrearon capas y capas de registros hasta llegar al mismo punto: un componente electrónico que, bajo ciertas condiciones solares, podía corromper información crítica.

Ese hallazgo obligó a revisar el ELAC, un módulo que gobierna movimientos tan básicos como el cabeceo. Si algo interfiere con su funcionamiento, la aeronave puede reaccionar por su cuenta. Y aunque no se trataba de una falla masiva ni de un riesgo inminente, el fabricante decidió actuar antes de que un segundo episodio levantara nuevas sospechas. Airbus se movió con rapidez enviando una instrucción global. Cada aerolínea debía intervenir los aviones señalados instalando un software actualizado y, en algunos casos, reemplazando esa unidad para evitar comportamientos inesperados. La medida no admitía espera: si el avión estaba en la lista, debía ser atendido.



Avianca fue una de las primeras en sentir el golpe. Cerca del setenta por ciento de su flota pertenece a esta familia de Airbus, y eso significa que su operación cotidiana depende de que esos aviones despeguen y aterricen como una coreografía repetida miles de veces. Con los equipos entrando a mantenimiento de forma escalonada, la aerolínea decidió cerrar ventas hasta los primeros días de diciembre. No era un castigo: era una forma de evitar que los pasajeros compraran un tiquete que, con la flota incompleta, no podría garantizarse. Durante diez días, su programación se movería como un tablero en el que cualquier pieza podía cambiar de posición.



El reto no se limita a Colombia. En el mundo, miles de aviones de la familia A320 requieren la misma revisión. Los modelos más antiguos y los más recientes, incluidos los que consumen menos combustible, están llamados a pasar por el mismo proceso. No se trata de un retiro masivo sino de una intervención preventiva para asegurar que todos los equipos respondan bien frente a una condición que, hasta ahora, era poco sospechosa. Las autoridades aéreas europeas respaldaron la instrucción y pidieron a los operadores aplicar la solución sin aplazamientos.



Algunas aerolíneas han logrado sortear el impacto con maniobras más discretas. Jetsmart calcula que solo una fracción mínima de su flota necesita la modificación, por lo que sus vuelos siguen su curso habitual. Iberia hizo lo propio ajustando la programación para evitar cancelaciones futuras mientras los técnicos adelantan las correcciones. En todos los casos, la operación parece una carrera contrarreloj: el fabricante pide intervenir los aviones cuanto antes y las aerolíneas deben redistribuir sus recursos para no dejar a los pasajeros en tierra.



Lo que ocurre ahora es una mezcla de rutina técnica y trastorno humano. Los equipos de mantenimiento instalan el software que elimina el riesgo y, cuando corresponde, reemplazan el módulo que mostró vulnerabilidad. Los pasajeros reciben mensajes explicando cambios en sus vuelos y las aerolíneas reorganizan sus calendarios para mantener el orden en medio de la turbulencia masiva. La solución está clara, pero tomará días completarla. Hasta entonces, cualquier aeropuerto del mundo puede sentir, aunque sea por unas horas, el vacío que deja un A320 que no puede despegar.

