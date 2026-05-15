Las dos tragedias que han golpeado a Esperanza Gómez en menos de 6 meses

La actriz está escribiendo un libro con detalles de su infancia, su vida familiar, sus dos esposos y sus inicios en la industria de películas para adultos

La vida personal de Esperanza Gómez atraviesa uno de los capítulos más difíciles de los últimos años. La actriz confirmó que trabaja en una biografía en la que hablará sobre varias etapas de su historia, incluyendo las recientes pérdidas de su esposo y de su mamá, ocurridas en menos de seis meses.

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, Gómez contó que su esposo colombiano, conocido públicamente como Ernesto, falleció el 30 de octubre de 2025 luego de enfrentar un cáncer. La actriz explicó que acompañó de cerca el proceso médico y aseguró que la enfermedad tuvo un fuerte impacto emocional en su vida cotidiana y profesional.

La creadora de contenido señaló que el duelo se intensificó meses después, cuando su mamá murió el 17 de abril de 2026. Las dos pérdidas ocurrieron en un periodo de apenas seis meses, situación que, según relató, la llevó a experimentar episodios de ansiedad y depresión que terminaron afectando el desarrollo de varios proyectos.

Los dos esposos 'paralelos' de Esperanza Gómez

Cabe recordar que Esperanza Gómez ha hablado en varias ocasiones sobre su vida sentimental, asegurnado que durante varios años sostuvo relaciones paralelas con dos esposos: un colombiano y un estadounidense. La actriz había contado anteriormente que la relación con el productor extranjero, Josh Stone, terminó tras una ruptura de confianza, mientras que con Ernesto mantuvo una unión de más de 20 años bajo estricta privacidad.

Ernesto fue una de las figuras más cercanas en el inicio de su carrera internacional, incluso desde los primeros acercamientos de Gómez a la industria del entretenimiento para adultos en 2009. Según versiones entregadas por la actriz en distintas entrevistas, él la apoyó en sus primeros viajes a Estados Unidos y en los castings que posteriormente la llevaron a grabar producciones en Miami y Los Ángeles.

En contexto: "Mi marido me da todo lo que necesite" Esperanza Gómez

La autobiografía de Esperanza Gómez

La autobiografía que prepara junto a una editorial incluirá episodios relacionados con su infancia, su entorno familiar y los momentos que marcaron su llegada al entretenimiento para adultos. Gómez reconoció que varios de esos recuerdos terminaron convirtiéndose en detonantes emocionales mientras escribía el libro.

La actriz decidió frenar temporalmente la publicación del proyecto literario debido a la carga emocional que implicaba revivir algunos capítulos de su vida personal y familiar. También aseguró que le preocupaba la reacción pública frente a ciertos relatos relacionados con su madre y otros integrantes de su entorno cercano.

Actualmente, Esperanza Gómez continúa enfocada en la creación de contenido digital y en reorganizar algunos planes profesionales que quedaron suspendidos tras el fallecimiento de sus familiares. Aunque la biografía sigue en proceso, todavía no existe una fecha confirmada para su publicación.

Anuncios.

Anuncios..