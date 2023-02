¿Se estará mordiendo el puño James? Las despampanantes fotos de Daniela Ospina en lencería

La modelo ha deleitado a sus casi 8 millones de seguidores en varias ocasiones presumiendo su esbelto cuerpo. Ahora, con transparencias no podría verse mejor

.Publicidad.

Desde su separación del jugador James Rodríguez, la modelo y empresaria, Daniela Ospina ha atraído la mirada tanto de hombres y mujeres que la consideran como “un buen partido”. Sin embargo, Ospina ya tiene un nuevo amor, el actor y modelo venezolano, Gabriel Coronel con quien lleva más de un año de relación.

Daniel Ospina que suele ser muy activa en sus redes sociales donde comparte contenido sobre su emprendimiento, su estilo de vida incluso algunas de las rutinas que realiza para tener un cuerpo tonificado.

-Publicidad.-

Vea también: Daniela Ospina confesó que jamás se casó con su actual pareja

Recientemente, en Instagram, red social donde cuenta con 7.3 millones de seguidores, la modelo ha compartido varias fotografías que han cautivado a más de uno. Su derroche de belleza, sensualidad y las prendas que usa, han llamado la atención.

Publicidad.

En un carrusel de cuatro fotos, Ospina se dejó ver en un vestido de hilo el cual dejaba entrever sus curvas y mejores cualidades. Esta publicación fue acompañada con una invitación al amor propio “Si tuvieras que hablarte a ti ¿Qué te dirías ? Yo , me diría no dejes de amarte y no te des tan duro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Ospina (@daniela_ospina5)

Otra de las publicaciones recientes con las que Daniela Ospina ha cautivado, son dos fotografías luciendo un conjunto en encaje y una batola del mismo material, en la descripción escribió: “donde hay amor , hay paz “. En esta las persona no pudieron evitar llenarla de halagos “Quien tiene paz después de ésa foto”, “¿Y soho pa' cuando?”, “Perfección”, “Divina” son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Ospina (@daniela_ospina5)