Parece que la influencer no se ha desecho del sueño de ser la Barbie colombiana. Ahora, para seguir con su “transformación” se ha sometido a nuevos procedimientos

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de Colombia, no solo por las controversias en las que ha estado involucrada, si no también por las diferentes declaraciones que ha dado, en las que ha asegurado que quiere convertirse en la Barbie colombiana y por ello se ha sometido a varias cirugías, las cuales le han traído algunas complicaciones de salud.

A pesar de que hace algunas semanas la huilense aseguró que por un buen tiempo no se sometería a nuevos procedimientos estéticos, recientemente, a través de Instagram, Yina Calderón mostró su nuevo “retoquito”.

La influenciadora aseguró que nunca antes le habían gustados los labios demasiado gruesos porque la Barbie original no los tiene así, pero que había reconsiderado las cosas y ahora quiere ser una combinación entre la muñeca rubia y las Bratz.

La influencer dijo a través de sus historias que la doctora que le realizaría el procedimiento le recomendó no hacerlo puesto que sus labios lucían bien “Me está diciendo aquí la Doc que tengo los labios bonitos, pero yo quiero un poquito más”.

Seguidamente mostró los resultados del procedimiento. Ante el voluminoso aspecto de sus labios muchos de sus seguidores le recriminaron la decisión, incluso hubo quienes le aconsejaron buscar ayuda psicológica.

“Y así tuvo la osadía de criticar a la jesu cuando se los hizo”, “Si vienen los extraterrestres decimos que Yina es de Venezuela”,”Sin palabras, pero no da ni risa, da es como lastima, de verdad me siento mal por ella”, “Cosas que mantienen humilde a Colombia: Yina “, “Uy no está vieja tiene un problema muy grave mentalmente”, “Dios mío, algún psiquiatra que le regale la consulta porfa “, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la cuenta de entretenimiento que recopilo los videos de la influencer.

