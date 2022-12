Las cosechas que se pierden en la serranía del Perijá por la falta de caminos

Por: Betsabé Abigail Uriana - Corresponsalías Populares |

diciembre 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Por más de cuarenta años, los campesinos de la vereda Puerto López en la serranía del Perijá, departamento de La Guajira, han producido cosechas en vano. Por el mal estado de los caminos, estas no alcanzan a llegar al municipio de Fonseca.

Sacar los productos de la tierra de los campesinos de la vereda Puerto López implica tres horas de camino a lomo de mula; esfuerzo que no es bien retribuido, ya que, debido a la fragilidad de algunos de los productos, estos terminan maltratados en el traslado y no aptos para la venta. De esta manera, los campesinos no logran recuperar su inversión y trabajo.

-Publicidad.-

Las trochas en mal estado son el rasgo más visible de esta y otras veredas de la región. La de esta, en particular, se encuentra totalmente destruida. Solo algunos carros rústicos logran llegar a Los Guásimos, punto máximo de alcance del transporte en cuatro ruedas y al que cuesta diez mil pesos trasladarse. Las motos van un poco más arriba, pero, como es muy arriesgado, el valor del pasaje es de treinta y cinco mil pesos. Si ha llovido, el valor aumenta.

Agustín Zeledón, caficultor habitante de Puerto López, asegura: “Es un recorrido bastante tenso porque no tenemos vías de penetración. No contamos con una carretera digna para llegar hasta la Estación que es donde llega el carro. Son dos y tres horas que debemos recorrer y llevar nuestros productos… esta vereda está totalmente abandonada por el gobierno”.

Publicidad.

Para los campesinos de la zona es primordial contar con una carretera para lograr sacar a tiempo los productos menos perecederos como los tomates, plátanos amarillos, ajís, lulos, tomate albor, aguacates, guineos y naranjas; lo que es todo un desafío y solo puede lograrse en pequeñas cantidades.

A pesar de los esfuerzos, los productos llegan maltratados a Fonseca y por tanto deben venderse a un costo menor del estipulado, lo cual no alcanza a cubrir todo el gasto de producción y traslado. En la actual temporada se está perdiendo la cosecha de naranjas, lulos y tomate de albor. Son frutas delicadas y no soportan un trayecto de tres horas en mula hasta la Estación y de allí otro trayecto hasta el municipio de Fonseca.

Sin embargo, esta situación no es la única que atormenta a los habitantes de esta vereda. Fredesminda Moreno, secretaria de la Junta De Acción Comunal de Puerto López, cuenta entre lágrimas cómo desde hace muchos años han luchado por una mejora de las vías pero solo reciben visitas cuando hay campaña electoral.

“Nuestra vida como campesinos no es fácil, porque vivimos muchas dificultades. Hace años no recibimos una jornada médica. No tenemos educación. No tenemos una buena calidad de vida. Las vías son necesarias e importantes porque por ellas podríamos trasladar un enfermo, buscar los alimentos que no producimos y por supuesto sacar nuestros productos”, comenta.

Los habitantes se oponen al uso de la retroexcavadora para la trocha, ya que, como lo han vivido en suficientes ocasiones, la calle queda peor si llueve. Por eso exigen una vía de verdad, con placahuellas como en otras veredas. Si la situación no mejora, no descartan un paro para mediados de febrero del año entrante. “Tenemos pendiente organizar un paro porque si no es así no tendremos solución”, agrega un habitante.

No obstante, la comunidad no pierde la esperanza de que las instancias responsables se apropien de la situación que vive la comunidad de puerto López en La Guajira, en medio de la hermosa serranía del Perijá.