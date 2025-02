Las conspiraciones antivacunas de Robert F. Kennedy jr. siembran terror en la población

Por: francisco Henao |

febrero 03, 2025

El galimatías en las decisiones y acciones de Donald Trump es lo que sobresale en sus primeros días de presidencia. Órdenes ejecutivas con su estrafalaria firma en rotulador negro —como un agujero negro— que dejan sin respiración a millones de personas, dentro y fuera de los Estados Unidos. Una política arancelaria desnortada que busca la coerción económica, pero que tendrá un efecto boomerang sobre la propia economía doméstica de los Estados Unidos que supuestamente busca beneficiar.

Es la feria del guirigay protagonizada por el hombre más poderoso del mundo que amenaza con rayos y centellas a todo aquel que se atreva a contrariarlo. Es la doctrina Monroe de 1823 en todo su esplendor que reclamaba obediencia absoluta a sus dictados. Hoy, 200 años después, es aún más recalcitrante porque la doctrina Trump quiere abarcar el mundo entero. Tiene en jaque a más de uno. No deja de sembrar preocupación, incertidumbre y jaquea la geopolítica del cosmos.

Pero no es un asteroide que no se sabe si chocará contra la tierra. Es tangible, tiene nombres y apellidos que provocan escalofrío. Pongamos este ejemplo; ¿las vacunas protegen de enfermedades, o no? Esto, que parecía acatado y recomendado por la ciencia médica y que daba cierta tranquilidad a los recién nacidos y sus padres, hoy parece ser puesto a debate, ya que Robert F. Kennedy Jr. —posible secretario de salud, propuesto por Trump— es escéptico de las vacunas.

Durante las audiencias de confirmación por el Senado, el 31 enero, Robert se fue por las ramas, al comparar repetidamente la salud de los estadounidenses en 2025, con la época de 1960, cuando su tío, JFK, era presidente. “Cuando mi tío era presidente, el 3% de los estadounidenses eran obesos, hoy el 74% son obesos o con sobrepeso”, dijo en su declaración leída.

Las cifras pintan esa realidad, aunque la obesidad se puede deber a una dieta desequilibrada y desbalanceada. También al exceso de Netflix, en Estados Unidos y en todo el mundo, muchos se sumen en las voces de Tom Cruise o Meryl Streep, que cuentan unos melodramas tan cautivantes, que terminan por convertir a los espectadores en sedentarios. ¿Nos deja pensando si la obesidad está relacionada con las vacunas?

Criticó RFK Jr., al que llaman Bobby familiarmente, que en 1960 a los niños era rutinario colocar cinco vacunas: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y viruela. Actualmente, los CDC recomiendan vacunar a los niños contra 14 enfermedades potencialmente mortales. ¿Se han descubierto nuevos patógenos? ¿O es un maldito negocio de las farmacéuticas cuya voracidad no tiene límites? Johnson & Johnson ingresó 2.116 millones de dólares en 2021 por gentileza de Covid-19

¿Las vacunas producen autismo? En la audiencia esta pregunta se la hicieron 4 veces, pero Kennedy Jr. no contestó ninguna. La BBC cuenta que en 1998 en la revista científica The Lancet se publicó un estudio donde se dijo que 12 niños vacunados con MMR, sarampión, paperas, rubeola, habían desarrollado características autistas. La noticia causó revuelo; pero luego se dijo que era una hipótesis.

El asunto no fue inocuo, porque en Reino Unido descendieron los índices de vacunación y luego en el resto del mundo. La hipótesis inicial fue del médico Andrew Wakefield. En 2010 el Consejo General de Medicina del Reino Unido, luego de un estudio cuidadoso, falló que Wakefield “no era apto para el ejercicio de la profesión”.

En 2015 la organización estadounidense Autism Speaks, dedicada al autismo, manifestó en su sitio web: “Las vacunas no causan el autismo”, “les pedimos encarecidamente que vacunen a todos los niños”.

Pero ese mito entre las vacunas y el autismo, quedó flotando entre la improbabilidad y la fábula, que ahora recoge Robert F. Kennedy Jr., hijo del asesinado Robert Kennedy en 1968, —¿tan irresponsablemente como el médico Wakefield?— pero bajo los ropones de secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ahí es nada.

Además de esto, Bobby es un tránsfuga, siempre fue demócrata y a última hora resultó apoyando a Trump. ¿Vio que estaba ante la oportunidad de su vida? ¿Traicionó los ideales de su tío y de su padre, o hizo lo correcto? ¿Fue un acto de conciencia o la actuación ramplona de un traidor?

Para su prima, Caroline Kennedy, hija del asesinado presidente John F. Kennedy en 1963, la tarea de defender a los más vulnerables en servicios de salud es enorme y “Bobby —dice Caroline— no está calificado para asumirla” porque “carece de experiencia gubernamental, financiera, administrativa, o médica relevante”. Caroline insta al Senado a rechazar su nominación, ya que el sistema de salud requiere a una persona estable, moral y ética, “alguien mejor que Bobby Kennedy”. Así, la división de la familia Kennedy está asegurada.

¿Qué hacemos? Porque RFK Jr. tiene como padrino al omnipotente y omnipresente presidente Trump que quiere cooptar las voluntades de quienes se mueven en su entorno y avasallar a quien parece no gustarle su MAGA.

