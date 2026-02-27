Las complicadas elecciones en el Caquetá donde el gobernador y el alcalde tienen lista propia

Luis Ruiz, quien está imputado por la Fiscalía, quiere jugar en el departamento, al tiempo que Marlon Monsalve por su lado busca también los cupos para la Cámara

En el Caquetá hay 8 listas inscritas para la Cámara de Representantes (3 cerradas y 5 abiertas), pero solo 3 tienen opción real de alcanzar una de las codiciadas curules. Lastimosamente, con escasas excepciones, pululan cuestionamientos de indecencia. A esto se suma la pública participación del gobernador y los alcaldes en las elecciones.

Las listas en el pódium de cuestionamientos

Lista del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar

En la primera lista, liderada por el imputado Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, se encuentra Carolina Quimbayo del movimiento político MIRA. Quimbayo lleva el lastre de su hermano de secta, Víctor Isidro Ramírez, quien es fiel a los escándalos de la fundadora del MIRA, Alexandra Piraquive, y fue destituido cuando era gobernador del Caquetá.

En segundo lugar está Nelson Matiz, quien perdió su investidura como diputado de Caquetá por conflicto de intereses en la elección del Contralor Departamental del Caquetá, Gustavo Espinosa Ferla. En tercer lugar se encuentra el ingeniero Leonardo Ramón, cuya principal credencial es haber sido gerente de campaña del actual gobernador Ruiz Aguilar.

Lista del alcalde de Florencia, Marlon Monsalve

Esta lista es impulsada por el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve. Está integrada por Juan Pablo Duque, con investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y conocido por tener un aval político distinto en cada elección, mostrando fragilidad ideológica e incoherencia con sus electores.

En segundo lugar se encuentra el representante Jhon Fredy Núñez, célebre por decir que su salario no le alcanzaba y por poner a su hijo como candidato a Cámara por Citrep. La lista la cierra Yenny Chilatra del Partido Verde, exfuncionaria del exalcalde de Florencia Luis Antonio Ruiz, y delegada del presidente Petro en Consejo Superior Univesitario de la Uniamazonia. Chilatra terminó siendo parte del Nuevo Liberalismo, conocidos por ser acérrimos contradictores del gobierno Petro.

Otras listas que se disputan un puesto en la Cámara

La tercera es el Pacto Histórico, lista cerrada encabezada por el exconcejal Andrés Mendoza, quien es cuestionado por su pasado en el Polo Democrático durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, además de disputas con su mentor Óscar Conde por supuestos contratos en Colpensiones.

La cuarta es la lista Liberal, integrada por la actual representante Gilma Díaz, despojada previamente de su investidura como diputada del Caquetá y esposa del exgobernador Álvaro Pacheco, vinculado a un proceso ante la JEP. En la lista también figuran Durfay Montilla, esposa del excandidato a la Gobernación del Caquetá William Sánchez. Por último está Edward Cortés, exsecretario de Planeación del actual gobernador Ruiz Aguilar.

El listado se cierra con lista de Fuerza Ciudadana, encabezada por Jhon Faiver Sánchez, quien genera esperanza para el progresismo por sus luchas sindicales en la Universidad de la Amazonia, liderada por Fabio Buriticá, y su coherencia como delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario.

