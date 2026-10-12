Las cinco empresas cafeteras que apostaron a la estrategia  "De la finca a la taza" en 72 horas

Pedro Echavarría con Pergamino, Cooceentral del Huila, Esencia de Oro, Lolo Coffee Group y Steven Sutton con Devocion están exportando café tostado y fresco a EE. UU

Tan pronto llegó como gerente a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón anunció en septiembre de 2024 un modelo para exportar café tostado en origen y cafés de especialidad a Estados Unidos en menos de 72 horas. “De la finca a la taza” se llamó la eestrategia que busca controlar el mayor número de eslabones de la cadena.

Para estructurar el proyecto se apoyó en Almacafé, empresa encargada del almacenamiento, trilla, tostión y exportación del café colombiano con sus 7 fábricas en el país, cuya gerencia acababa quedar en manos de Iván Andrés Galindo. El punto final fue la conexión aérea entre Bogotá y Miami.

La idea es utilizar también el comercio electrónico para llegar directamente al consumidor, incluso mediante plataformas como Amazon y Walmart.com. El objetivo es, finalmente, mejorar la rentabilidad del negocio y que el mayor valor se quede en Colombia.

Siguiendo esos pasos, una nueva generación de empresas cafeteras está intentando también que el café salga de Colombia tostado, empacado y listo para consumir. Algunas están llevando la apuesta un paso más allá: vender directamente al consumidor estadounidense y reducir el tiempo entre la tostión y la taza.

En común tienen la decisión de transformar y vender desde Colombia para que más parte del negocio se quede en manos de quienes producen y trabajan el café.

Coocentral: una cooperativa que decidió saltarse intermediarios

En Garzón, Huila, el departamento que es el mayor productor de café, la Cooperativa Central de Caficultores, Coocentral, está desarrollando una propuesta concreta.

La agremiación nació formalmente en 1975 y desde entonces evolucionó desde la compra y comercialización del café hasta la transformación industrial. En 2015, comenzó a producir café tostado y una década después dio el paso hacia la exportación directa de café tostado y de especialidad.

Su gerente general es Luis Mauricio Rivera Vargas, quien lleva años al frente de la organización y ha defendido la necesidad de aumentar los ingresos y la productividad de los productores. La nueva operación con Estados Unidos es interesante porque no se limita a exportar café tostado. Su plataforma comercial asegura que recibe los pedidos en Colombia, los tuesta y empaca en Garzón y los despacha directamente hacia Estados Unidos.

La empresa afirma que los pedidos llegan en un máximo de 72 horas hábiles a cualquier dirección en ese país. La mayor del negocio se queda, entonces, en la región productora.

Trilogía de cafés exóticos de Coocentral

La bolsa de 340 gramos de café bourbon rosado se ofrece a USD 25,99, la de geisha USD 27,99 y el premium USD 17,99. Es decir, entre $56.000 y $87.000.

Esencia de Oro cultiva en El Cairo, tuesta en Cali y envía exprés

En Valle del Cauca, Café Colombia Esencia proviene de una finca propia en El Cairo, entre 1.850 y 2.000 metros de altura, y la tostión se realiza en Cali. Es productora, tostadora y exportadora oficial de café de especialidad. Estados Unidos figura entre sus mercados globales.

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La empresa maneja una propuesta de envíos internacionales rápidos, vía aérea. Las exportaciones las realiza a través de Exports M&R Business World, empresa nacida de emprendedores colombianos y españoles que identificaron una oportunidad única: conectar la riqueza agrícola de Colombia con los mercados internacionales más exigentes, bajo estándares de calidad, transparencia y comercio justo.

Fundada con producción propia de café, la empresa fue evolucionando hasta construir un portafolio diversificado que hoy incluye seis líneas estratégicas: café verde, café tostado, cacao, aguacate Hass, caña de azúcar y textil.

Esencia de Oro ofrece café especial en bolsa de 250 gramos a $ 52.000 con gastos de envío y la de 500 gramos de bourbon rosado en $108.000 de los cuales $15.000 corresponden al envío.

Pergamino de los Echavarría y el salto hacia el consumidor con comercio electrónico

Pergamino, marca de Café de Santa Bárbara S.A.S., proviene de una empresa familiar antioqueña. La historia está ligada a la familia Echavarría con una vena cafetera que llega desde don Alejandro Ángel, el tatarabuelo de la familia que exportaba café desde comienzos del siglo XX.

Pedro Echavarría, padre e hijo insertaron al Cafè Pergamino el negocio global

Pedro Miguel Echavarría es el gerente de Pergamino y el gran impulsor de la marca. La empresa ha trabajado en ofrecer la garantía de origen, demostrar la trazabilidad de los lotes ofrecidos y ofrecer un producto de alta calidad en el mundo de los cafés de especialidad.

El enfoque en pequeños lotes y alta calidad permitió que se insertara en nichos especializados, como tostadores independientes y cadenas de café premium.

La empresa trabaja con más de 1.500 productores aliados y exporta buena parte de sus cafés en verde, pero también tuesta algunos de sus mejores lotes para venderlos directamente mediante sus tiendas en Medellín y comercio electrónico.

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Pergamino ya despacha café tostado a Estados Unidos y Canadá, aunque aún no garantiza entregas en 72 horas.

La propiedad detrás de la marca también es relevante: Café de Santa Bárbara es una sociedad familiar que, según información empresarial, tenía ingresos de más de $71.000 millones en 2023.

Lolo lleva cuatro generaciones familiares alrededor del café

Otro café de tradición familiar es el manizalita Lolo Coffee Group, una empresa de cuatro generaciones que muestra la larga transformación.

Lolo ofrece un perfil de taza personalizado a sus clientes

La historia se remonta a José Dolores Gómez, Lolo, quien empezó a comprar café en Sevilla (Valle del Cauca), en 1940. Décadas después, la familia construyó su infraestructura en Manizales y comenzó a exportar. Hoy, la compañía continúa en manos de la familia y ya involucra a la tercera y cuarta generaciones.

Su negocio ha estado concentrado en el café verde, aunque ha avanzado hacia la transformación y otros servicios. Actualmente exporta café tostado a distintas ciudades en EE.UU. y ofrece a los clientes la posibilidad de obtener un café tostao según el perfil de taza y el proceso de tostión según sus requerimientos.

Café Devocion en Nueva York llevado por Fedex en 72 horas

Aunque el paisa Steven Sutton no es cultivador de café, su empresa Devocion gestiona una propuesta que consiste en llevar a Estados Unidos café colombiano seleccionado en las fincas y conservar una cadena de suministro orientada a la frescura.

La compañía tiene actualmente con establecimientos en Brooklyn y Manhattan, entre ellos Williamsburg, Downtown Brooklyn, Flatiron, DUMBO, Midtown y NoMad.

Forbes México describió a Devoción dentro de una filosofía de “finca a taza”. Sutton utiliza a Fedex para llegar en 72 horas o menos a Nueva York.

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