Las burlas que terminaron catapultando a Marbelle

Marbelle no aguantó más. La cantante explotó en Instagram con un potente mensaje donde se fue de frente contra todos aquellos que se burlan de ella. En una foto donde se le ve sonriente y usando lentes de contacto azules, llamó envidiosos a quienes la critican. También admitió que a sus 38 años nunca se ha puesto botox, pero que no tendría problema en hacerlo el día que lo sienta necesario. De igual manera aprovechó para decir que, a diferencia de los que la atacan, ella sí está feliz con su vida y con su cuerpo.

El mensaje la convirtió en tendencia y noticia nacional. Al poco tiempo de publicado, Marbelle fue la tendencia número uno de twitter. Además, se generaron opiniones divididas. Hubo quienes apoyaron su sinceridad mientras que otra parte de sus seguidores le decía que no estaba bien responder a la violencia con más violencia. La cantante bonaverense, que ahora es presentadora del nuevo canal uno, habló en su programa del incidente. Dijo que no se retracta de una sola de sus palabras y que reitera todo.

Marbelle actualmente es novia del futbolista de Santa Fe Sebastián Salazar, 16 años menor que ella. Esto también aumentó las burlas hacia la cantante, que fue tildada de asaltacunas en redes sociales. La pareja ya tiene dos años de relación pese a que cuando se conoció la noticia de la relación, nadie daba un peso por la misma. También está enfocada en sus proyectos profesionales. El pasado mes de enero lanzó su primera línea de ropa interior, para la cual posó como modelo.



Lo cierto es que no es la primera vez que Marbelle estalla en redes sociales contra sus críticos. En alguna ocasión ya había hablado del manejo que le da a las redes: “Escríbanme que yo respondo todo. El problema es que también respondo a los malos” dijo en alguna entrevista. Así como no pierde oportunidad para agradecer a sus fans, tampoco se mide a la hora de devolver los insultos que le lanzan. La artista no tiene filtros con su audiencia, que solamente en Instagram, donde publicó la polémica foto, llega a 1.3 millones de seguidores.

Tampoco entiende por qué a ella sí le piden que cuide sus palabras, pero sus seguidores sí pueden decirle lo que quieran. La falta de respeto la saca de sus casillas.

En todo caso, Marbelle es consciente de que despierta amores y odios en el país. La critican por sus cirugías, por el color del pelo, le dicen guisa y loba. Inclusive, hay quienes la comparan con una Kim Kardashian a lo colombiano. Sin embargo, ella sigue adelante con su vida, la misma que hace casi diez años inspiró una de las primeras bionovelas en Colombia.