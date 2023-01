“Mejor hubiese salido del closet” las burlas al esposo de Ana Karina Soto por usar falda

.Publicidad.

Ana Karina Soto es una de las pocas presentadoras que no suele protagonizar polémicas, ni controversias. Sin embargo, en los últimos días rompió su racha y ahora se encuentra en boca de todo el mundo, pero no por algo que ella haya hecho, sino por su esposo.

La presentadora en Instagram compartió las fotos familiares del 31 de diciembre, en las que el atuendo que decidió usar su esposo, Alejandro Aguilar, causó todo tipo de comentarios.

Una camisa blanca, unas botas negras con apliques en blanco y taches, cadenas como accesorios, las uñas pintadas y una falda, fue el look de fin de año del actor con el cual fue fuertemente criticado. Según señalaron algunos seguidores de la pareja, las faldas fueron diseñadas únicamente para las mujeres y no le estaría dando un buen ejemplo a su hijo.

Ante la lluvia de críticas y señalamientos, tanto Ana Karina Soto como Alejandro Aguilar no pudieron evitar responder los duros comentarios.

En la misma publicación de las fotos el actor agradeció por los buenos y malos comentarios, y señaló que algunas de esas opiniones estaban fundamentadas en odios y en

“ prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿ Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos ? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad.”

Finalizó haciendo un contexto histórico del uso de la falda en otras civilizaciones y como aún actualmente en algunas culturas el uso de esta prenda por los hombres es completamente normal.

Por su parte, Ana Karina Soto, en sus historias de Instagram señaló que no va a borrar los comentarios mal intencionados hacia su esposo, y que se encuentra sorprendida por la manera en que muchas personas reaccionaron, de acuerdo a lo que ella expresó, no cree que la manera como luce una persona tenga que ver con la esencia de una persona, la manera de ser y de pensar.

Continuó diciendo que el tener diferencias en los gustos no es excusa para juzgar, maltratar, señalar y definir a las personas e hizo una invitación a las personas para respetar las diferencias.

