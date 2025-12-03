Las amenazas de Trump a Colombia en medio de su ofensiva contra Venezuela y el narcotráfico

El presidente norteamericano se ha referido a Colombia como cómplice del narcotráfico advirtiendo que habrá consecuencias

La reciente escalada verbal —y militar— desde la Casa Blanca alrededor de Venezuela ha vuelto a encender alarmas en la región y esta vez causan creciente inquietud en Colombia.

En las últimas semanas la administración del presidente Donald Trump ha defendido y ampliado una campaña de ataques marítimos contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas. Al mismo tiempo, el propio presidente y sus allegados han sugerido que la operación podría extenderse a acciones terrestres “muy pronto” contra redes asentadas en territorio venezolano y, en varios pronunciamientos anteriores, incluso han señalado a Colombia como blanco militar y político de su ofensiva contra el narcotráfico. Axios

Trump ha mezclado dos mensajes: por un lado, ha celebrado y autorizado ataques a botes en el Caribe y Pacífico que Washington atribuye a “narco-grupos” vinculados con Venezuela. Por otro, en intervenciones públicas y llamadas con tropas dejó la puerta abierta a operaciones terrestres para “parar” el tráfico por tierra.

Ha ido más allá en sus afirmaciones al decir que pronto se verán acciones contundentes para cerrar rutas y “fábricas” de drogas, sin reparar en las coordenadas sobre su ubicación. Y al hacerlo, habló indistintamente de Venezuela y de Colombia.

Estas declaraciones han escalado desde noviembre hacia la primera semana de diciembre de 2025, cuando la administración defendió públicamente un segundo ataque contra una embarcación ocurrido el 2 de septiembre. Time

En varias ocasiones este año Trump ha acusado a Colombia de no combatir eficazmente al narcotráfico y, en declaraciones públicas de noviembre, dijo que le “gustaría” —y apoyaría— medidas duras para “derribar” fábricas de cocaína en países vecinos, mencionando tanto a México como a Colombia como focos de producción.

Según analistas; esto significa que está dispuesto a ir mucho más allá la descertificación y de otras medidas que, aunque no son de su exclusivo resorte, afectan al país, como la inclusión del presidente Gustavo Petro y de su familia en la lista OFAC.

En ocasiones anteriores había acusado al gobierno colombiano, y a su presidente, de ser tolerante o directamente cómplice —señalamientos que han incluido duros calificativos en redes y ante la prensa— y sugirió que, de no actuar, “Estados Unidos lo hará por ellos”. Reuters

En la mañana de este martes 2 de diciembre, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump declaró que “cualquier país” que esté traficando drogas hacia Estados Unidos — en particular mencionando la cocaína que proviene de Colombia — “puede ser atacado”. Reuters

Su amenaza sugiere que Washington se reserva la facultad de emprender acciones militares, no solo contra embarcaciones en altamar, como ya lo ha hecho, sin detenerse en miramientos al derecho internacional, sino potencialmente contra territorios estatales donde se produzcan drogas, lo que de facto pone a Colombia en la mira.

Esta no es la primera vez que Trump alude a Colombia como foco del narcotráfico. En noviembre de 2025 había afirmado públicamente que Colombia tiene “fábricas de cocaína” (laboratorios de producción) y afirmó que estaría “orgulloso” de destruirlas.

Además, su administración ya había declarado que Colombia “no ha cooperado suficientemente” en la lucha antidrogas, revocando la ayuda financiera y suspendiendo algunos programas de cooperación.

Las nuevas declaraciones de Trump sobre Colombia elevan sustancialmente el riesgo de una expansión militar —o al menos de amenazas creíbles— más allá de Venezuela.

Colombia no solo continúa bajo acusaciones públicas, sino que ahora aparece explícitamente como posible blanco en una estrategia más agresiva de Washington contra el narcotráfico. Para la región, este cambio representa una escalada peligrosa, con consecuencias políticas, diplomáticas y de seguridad.

Ante esta peligrosa escalada en la retórica y amenazas provenientes de Washington, Colombia deberá fijar su atención en exigir claridad operacional y legal por parte del gobierno americano, fortalecer canales de diálogo regional y monitorear de cerca cualquier movimiento de fuerzas que pueda poner en riesgo su soberanía territorial.

El tono amenazante usado Para hablar de Colombia retumba con mayor fuerza en momentos en que la opinión internacional espera conocer el desenlace de la conversación entre Trump y Maduro, para que este último abandone el poder y salga de su país.

Con una operación sin límites políticos o legales los mensajes de la Casa Blanca no son interpretados como simples amenazas pasajeras.

