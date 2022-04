Las acrobacias de Jorge Méndes para mantener vigente a James

.Publicidad.

James Rodríguez está desesperado en Catar. Ya no juega con su equipo el Al Rayyan quien no lo ha convocado en los últimos partidos y espera que su empresario, el portugués Jorge Mendes, pueda ubicarlo de nuevo en la Premier League. Según Transfermarket el cucuteño ya no vale los 80 millones de euros que pagó el Real Madrid por él en el año 2014, después de que saliera goleador del mundial de Brasil sino que su precio se ha situado en 15 millones de euros, convirtiéndose en uno de los futbolistas que más se ha devaluado en el mundo.

Fuentes cercanas al manager portugués han dejado escapar el rumor que Rodríguez está a punto de cerrar un acuerdo con el West Ham United y que este club podría pagar los 9 millones de euros anuales que piensa cobrar James por jugar en el 2022 la Premier League. El otro club interesado es su viejo equipo, el Everton, así este caiga a la segunda división de esa liga.

