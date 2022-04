La tímida esposa de Fico Gutiérrez se lanza al ruedo

.Publicidad.

En la recta final de la contienda electoral, Margarita Gómez quien hasta el momento había mantenido un bajo perfil, se empoderó y se puso el overol para darle una mano a su esposo Federico Gutiérrez. Desde que la campaña de Fico llegó a la Costa Atlántica, Margara como se le conoce en el círculo íntimo del candidato, empezó a salir a las calles y abrir varios eventos en sectores populares. En Barranquilla se codeó con Katia Nule, la esposa de Álex Char, que fue su anfitriona y la presentó a la clase dirigente y a los empresarios.

En Córdoba, Margarita Gómez sorprendió cuando tomó el micrófono y mostró su devoción y lealtad al exalcade de Medellín con el que comparte no solo una unión marital sino un fervor católico que no dudan en mostrarlo en cada eucaristía en lugares sagrados del país como la Casa de la Hermana Laura Montoya en Jericó, Antioquia. "La estrella no soy yo, es Fico, yo solo estoy a su ladito" fueron las palabras de esta ama de casa que aspira a ser la próxima Primera Dama del país.

-Publicidad.-

Le podría interesar: