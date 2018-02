Las 5 razones por las que Yerry Mina no ha debutado en el Barcelona

Yerry Mina ya lleva 20 días en el Barcelona y todavía no ha disputado un solo minuto con su nueva camiseta. MARCA le desvela las razones por las que Ernesto Valverde aún no ha decidido que el central colombiano se estrene en su equipo.

ADAPTACIÓN A OTRO FÚTBOL. Yerry viene del campeonato brasileño, con un estilo de juego que no tiene nada que ver con el europeo, y menos con el Barcelona. Valverde considera que el futbolista necesita un tiempo de adaptación indispensable en estas circunstancias.

UN CALENDARIO MUY COMPLICADO. Valverde no ha encontrado el momento idóneo para dar entrada a Mina. Por un lado, las eliminatorias de Copa han estado apretadas, por lo que ha tenido que utilizar otro tipo de soluciones. Y en Liga ante el Alavés, el partido que se prestaba a su debut, tampoco pudo darle minutos porque los visitantes se adelantaron en el marcador y pusieron en muchos aprietos a los azulgranas. No hubo esa opción.

3.UNA POSICIÓN SEÑALADA EN EL BARCELONA. Valverde es consciente de que jugar de central en el Barcelona no es precisamente una bicoca y que cualquier paso en falso deja marcado a un futbolista. Ha pasado con grandes fichajes durante años que tuvieron que salir por la puerta de atrás. Por eso no quiere exponer más de la cuenta a Mina, que ha llegado a mitad de temporada, con lo que todo es mucho más difícil para él. Jugar, sí, pero cuando no corra riesgos.

4.LLEGÓ CON EL ROL DE SUPLENTE. Está claro que la pareja Piqué-Umtiti es indiscutible en el centro de la defensa y Yerry Mina ya lo sabía cuando llegó. Otra cosa es que en un club como el Barcelona los titulares necesiten rotar por la cantidad de partidos que se juegan al año. En principio, la pelea del defensa colombiano tiene que ser con Vermaelen, ahora lesionado, por ser el tercer central. Debe ganarse poco a poco los minutos y demostrarle a Valverde que puede formar parte del once inicial del Barcelona.

5.JOVEN Y ‘BARATO’. Su caso es distinto al de Coutinho y eso también cuenta. Mina ha llegado por ‘sólo’ 12 millones de euros y supliendo a Mascherano. Se puede decir que ha sido un fichaje inesperado a estas alturas de la temporada. El brasileño, en cambio, ha sido el fichaje más caro de la historia del Barcelona, por lo que Valverde se ve prácticamente obligado a meterle en la dinámica del equipo desde el primer minuto. La lógica apunta a que posiblemente todavía haya que esperar una semana. En principio, si no pasa nada raro con Piqué y Umtiti, debería ser suplente ante el Espanyol en Liga y ante el Valencia en Copa. Su debut puede ser ante el Getafe en el Camp Nou dentro de una semana, sobre todo si Umtiti, que está apercibido de sanción, ve una amarilla en Cornellá- El Prat.