Las 4 pruebas que tendrá la selección Colombia antes de iniciar su camino en la Copa América

Después de un 2023 bastante bueno para la selección Colombia, en el que fue el único equipo sudamericano que terminó invicto el año, la tricolor ya piensa en 2024 y en el reto de la Copa América que iniciará el próximo 20 de junio. La Federación, encargada de cuadrar el calendario del equipo nacional, se puso manos a la obra iniciando el año y logró cuatro amistosos que le darán un buen fogueo a Luis Díaz, James, Sinisterra y compañía. Los dos primeros los jugará en marzo, en la fecha FIFA, y los otros dos se espera que los dispute semanas antes del inicio del certamen continental.

Campeones por año 🏆 ¿Quién será el próximo? ​



Campeões por ano 🏆 Quem será o próximo?​



Champions by year 🏆 Who will be the next?​#VibraElContinente​#VibraOContinente ​#RockingTheContinent pic.twitter.com/RjsZRVAPdo