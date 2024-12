La vuelta al ruedo de Carolina Gómez a la actuación; con ‘extraño’ cambio de look

.Publicidad.

Esta recordada ex reina de belleza que fue Miss Colombia en 1993 sigue brillando como nunca. Toda su vida se dedicó al mundo del entretenimiento en el que fue modelo, presentadora, actriz, entre otras cosas. También fue muy recordada por muchos por ser virreina en Miss Universo en la edición de 1994. Aunque recientemente Carolina Gómez tuvo un cambio de look bastante drástico que a muchos les encantó, mientras otros lo tildaron de extraño.

Otros también la recuerdan por el programa ‘Locos videos’, donde reemplazó a Jaime Garzón. Mientras en el mundo de la actuación ha brillado en varias producciones como Mentiras perfectas, Mujeres asesinas, Sin retorno, La venganza de Analía, Marido a sueldo, A corazón abierto, entre otras. Y aunque tal vez por un tiempo no estuvo tan activa en las pantallas todo parece indicar que va estar de vuelta.

Así luce Carolina Gómez con su regreso a la actuación

A través de sus redes sociales la caleña comparte diferentes detalles de su vida íntima y entre tanto hace un tiempo quiso mostrar a sus seguidores su nuevo cambio de look. Se trata de un corte de cabello muy drástico y corto que luce con orgullo, además muchos la han elogiado, aunque otros no tanto. Recientemente subió un post con lo siguiente: “Estrenando look. Lo rico de haberme cortado el pelo tan corto es que ahora, mientras lo dejo volver a crecer, puedo jugar con muchos looks: YAY!Los cambios por ahora son casi imperceptibles pero se empiezan a notar”, se lee en la publicación que compartió Gómez.

Pero todo parece indicar que esto se debe a un nuevo proyecto en el que estaría participando, para la plataforma de Appletv, donde según otra se sus publicaciones estaría interpretando a una mujer llamada Julia. Anunciando un triunfante regreso a la actuación.

