La violencia no se acaba con más violencia

Todos aquellos que apoyábamos el acuerdo de paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc estamos cansados y decepcionados, puesto que por las enormes circunstancias atravesadas desde que el presidente Duque subió al poder muchos puntos del mismo quedaron estancados en la nada y a partir de ahí era cuestión de tiempo para que las cosas comenzaran a ir mal nuevamente.

Si bien es cierto que dicho acuerdo no era el mejor de toda la historia de la humanidad ni tampoco logró convertirnos en Suiza, debemos aceptar que tuvo un impacto positivo y que nos dio esperanza a muchos. Sin embargo, ahora, justo unos meses antes de las votaciones regionales (alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles), Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa decidieron rearmarse afirmando que el Estado les había fallado en la implementación y ejecución del acuerdo.

Tras esto, el país está en la mira porque no supo manejar el único acuerdo que podría parar tanto daño ejercido por la guerra. Sin embargo, lo que sí se logró fue darle al gobierno de Duque un objetivo: eliminar la violencia con más violencia. Y hablando de este tema, ¿dónde quedarán esas otras violencias que comenzaron a visibilizarse luego de firmado el acuerdo?, ¿qué pasará con las mujeres víctimas de feminicidio?, ¿qué pasará con los niños víctimas de violencia sexual y física?, ¿dónde quedaran los desplazados por los combates con el ELN? ¿todo eso quedará oculto nuevamente por el afán que tienen los medios de cubrir lo último sobre “la nueva Marquetalia”?

Es muy importante señalar y recordar que los índices de homicidios por cada cien mil habitantes pasaron de 34 a 24 casos entre el 2012 y el 2017, según un estudio realizado por la Fundación Paz y Reconciliación; pero para el 2018, luego de la llegada del presidente Duque a la Casa de Nariño, los índices de violencia en el país aumentaron drásticamente, añadiéndole a eso que los acuerdos de paz con el ELN se acabaron y las disidencias de las Farc aumentaron.

Además, según un estudio realizado por la ONU en el 2018, se estima que los índices de desplazamiento también aumentaron en el Norte de Santander, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Sur de Córdoba, zonas que hace unos años presentaban un alivio territorial y humanitario por el desarme de la guerrilla. Todo esto podemos atribuirlo como una consecuencia de la escasa ayuda humanitaria y la falta de compromiso y acción con respecto a los acuerdos de paz con las Farc.

Ahora bien, ahondando en la violencia de género (tipo de violencia que usualmente era opacada por la situación de guerra en el país), esta también va en aumento desde el 2018, presentando al menos 12 casos más que el 2017; donde la mayoría de víctimas son mujeres de entre los 20 a los 24 años y niñas menores de 4 años, todas ellas violentadas por sus parejas sentimentales y/o familiares. Son tan impresionantes estas cifras que aun así más del 80% de estos casos quedan en impunidad.

Ni hablar de la violencia infantil, que también ha aumentado según el ICBF. Hubo al menos 5.870 casos en el primer trimestre del 2018. Recordemos que la violencia puede ir desde lo verbal, lo psicológico, hasta lo físico y todavía más, puede presentarse en casos de violencia sexual y explotación de la misma.

Por esto y otras cifras más que van en aumento es que no podemos dejar que la prensa y los medios de comunicación opaquen y llenen la agenda pública sobre la nueva etapa de las Farc. No podemos permitir que las otras violencias se visibilicen nuevamente porque solo cuando estas hacen ruido, pueden llegar a ser solucionadas. Espero estar equivocada y quiero ser optimista en todo el caos que ha generado la nueva Marquetalia en el país; pero si de algo estoy segura es que la violencia no se acaba con más violencia, sino con diálogo e intervención social que no represente ningún riesgo para nadie.

